Кабмин Израиля впервые за три года одобрил новый проект бюджета

Иерусалим, 2 августа. Израильское правительство утвердило национальный бюджет впервые за три с половиной года. Теперь проект будет направлен в финансовый комитет Кнессета, который подготовит его к трем чтениям на пленарных заседаниях парламента. При этом если законодательный орган не утвердит бюджет на 2021-2022 гг. до 4 ноября, то автоматически распустится, а за этим последуют новые выборы.

Отмечается, что министры спорили о статьях расходов с вечера 1 августа до утра 2 августа, в результате придя к компромиссу. Министр финансов Авигдор Либерман заявил, что новый бюджет внесет ощутимые изменения в жизни многих израильтян.

Речь шла о распределении 390 миллиардов долларов, и каждый министр старался выбить себе как можно большую часть этих средств. Так, глава Минздрава Нитцан Горовиц добился увеличения финансирования своего ведомства на 619 миллионов долларов, угрожая проголосовать против бюджета в случае невыполнения его требований. В качестве оправдания он привел якобы плачевное состояние израильской системы здравоохранения.

Те же условия выдвинула и министр иммиграции Пнина Тамано-Шата. Она настаивала на выделении дополнительных средств для привлечения эфиопских рабочих в Израиль.

Финансирование армии и сил правопорядка выросло на 2,15 миллиарда долларов (до 17,8 миллиарда) с формулировкой «на перевооружение и укрепление» для подготовки к потенциальному удару по Ирану, согласно утверждению Либермана.

Также предусмотрено выделение средств на аграрную реформу, подразумевающую снижение таможенных пошлин (что вызвало протесты фермеров), повышение пенсионного возраста для женщин до 65 лет.

Последний бюджет принимался в марте 2018 года при премьер-министре Биньямине Нетаньяху. По одной из версий, правящая коалиция в парламенте саботировала его последующее утверждение ввиду образовавшейся в нем «дыры». Дело в том, что ее ликвидация подразумевает сокращение затрат по определенным направлениям, чаще всего — на социальную сферу. Это, в свою очередь, является непопулярным решением, ведущим к падению авторитета правительства.

This morning Israel’s cabinet voted unanimously in favor of the 2021–2022 state budget, the first to advance thus far since 2018. The budget will now go to the #Knesset Finance Committee, where it will be prepared for a vote by the entire 120-member body.https://t.co/lPpizXLQ9x