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Кабмин Израиля впервые за три года одобрил новый проект бюджета
Ближний Восток
Кабмин Израиля впервые за три года одобрил новый проект бюджета
Global Look Press  /  Ilia Yefimovich/dpa

Иерусалим, 2 августа. Израильское правительство утвердило национальный бюджет впервые за три с половиной года. Теперь проект будет направлен в финансовый комитет Кнессета, который подготовит его к трем чтениям на пленарных заседаниях парламента. При этом если законодательный орган не утвердит бюджет на 2021-2022 гг. до 4 ноября, то автоматически распустится, а за этим последуют новые выборы.

«Дамы и господа, у Израиля есть бюджет. Бюджет заботливого правительства. После трех лет блокирования усилий по его принятию Израиль возвращается к работе. Я прошу членов правительства понять важность момента: после многих лет пренебрежения этим утром мы вносим самый смелый, наиболее конкурентоспособный бюджет», — заявил премьер-министр Нафтали Беннет.

Отмечается, что министры спорили о статьях расходов с вечера 1 августа до утра 2 августа, в результате придя к компромиссу. Министр финансов Авигдор Либерман заявил, что новый бюджет внесет ощутимые изменения в жизни многих израильтян.

«Реформы, которые мы одобрили, направлены в первую очередь на снижение стоимости жизни. Мы вложили огромные средства в инфраструктуру, транспорт и недвижимость, и мы провели значительные реформы, которые сократят бюрократию, облегчив всем повседневную деловую или частную жизнь», —рассказал он.

Речь шла о распределении 390 миллиардов долларов, и каждый министр старался выбить себе как можно большую часть этих средств. Так, глава Минздрава Нитцан Горовиц добился увеличения финансирования своего ведомства на 619 миллионов долларов, угрожая проголосовать против бюджета в случае невыполнения его требований. В качестве оправдания он привел якобы плачевное состояние израильской системы здравоохранения.

Те же условия выдвинула и министр иммиграции Пнина Тамано-Шата. Она настаивала на выделении дополнительных средств для привлечения эфиопских рабочих в Израиль.

Финансирование армии и сил правопорядка выросло на 2,15 миллиарда долларов (до 17,8 миллиарда) с формулировкой «на перевооружение и укрепление» для подготовки к потенциальному удару по Ирану, согласно утверждению Либермана.

Также предусмотрено выделение средств на аграрную реформу, подразумевающую снижение таможенных пошлин (что вызвало протесты фермеров), повышение пенсионного возраста для женщин до 65 лет.

Последний бюджет принимался в марте 2018 года при премьер-министре Биньямине Нетаньяху. По одной из версий, правящая коалиция в парламенте саботировала его последующее утверждение ввиду образовавшейся в нем «дыры». Дело в том, что ее ликвидация подразумевает сокращение затрат по определенным направлениям, чаще всего — на социальную сферу. Это, в свою очередь, является непопулярным решением, ведущим к падению авторитета правительства.

Другим объяснением провала бюджетов на 2020-2021 годы является стремление Нетаньяху спровоцировать досрочные выборы с тем, чтобы его партнер по коалиции Бени Ганц не стал переходным премьер-министром по ротации, закрепленной законодательством.

Как бы то ни было, по итогам досрочных выборов в Кнессет 23 марта Нетаньяху не смог сформировать коалиционное правительство. Большинство мест в парламенте занял блок Беннета и Яира Лапида. В результате первый стал премьер-министром, а второй — руководителем МВД. Через два года должна произойти ротация, и они поменяются постами.

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