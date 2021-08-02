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Антонов указал на готовность России и США обсуждать вопрос стратегической стабильности

  /   Обновлено: 02 августа 2021 18:55
Армия
Антонов указал на готовность России и США обсуждать вопрос стратегической стабильности
Ньюинформ  /  pixabay.com

Вашингтон, 2 августа. Москва и Вашингтон демонстрируют готовность искать консенсус в вопросе обеспечения стратегической стабильности, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

Дипломат назвал позицию держав позитивным знаком на пути деэскалации глобальной напряженности.

Ранее президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден приняли совместное заявление по стратегической стабильности. Документ был подписан в рамках июньского саммита в Женеве. В нем говорится о готовности РФ и США «добиться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере».

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