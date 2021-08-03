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ФАН просит признать нежелательным проект западных спецслужб OCCRP
Общество
ФАН просит признать нежелательным проект западных спецслужб OCCRP
occrp.org  /  OCCRP

OCCRP (Organised Crime and Corruption Reporting Project или Центр по исследованию коррупции и организованной преступности) — проект, объединяющий издания и журналистов разных стран, заявленная цель которого — расследования в «интересах общества». В организации утверждают, что ее цели — борьба с мировой коррупцией и глобальным неравенством, а кроме того, с упадком демократических институтов. В реальности структура подконтрольна спецслужбам Запада и и действует во многом исходя из их интересов.

Как отмечал ранее американский журналист-расследователь Роберт Пэрри, OCCRP занимается расследованиями, которые «обычно имеют целью преследование правительств, впавших в немилость в США». Это объясняется историей создания организации, ее связями, источниками финансирования и кадровой политикой.

Кто стоит за OCCRP

OCCRP управляется через зарегистрированное юридическое лицо Journalism Development Network, находящееся по адресу Inc. 4401A Connecticut Ave NW 321, Washington DC 20008-2358, United States of America. Согласно отчету организации за 2020 год, проект существует на средства Госдепартамента США, USAID (деятельность в России прекращена по требованию МИД РФ в 2012 году) и признанных нежелательными в РФ NED1 и фонда «Отрытое общество» Джорджа Сороса.

ФАН просит признать нежелательным проект западных спецслужб OCCRP
Prt Scr  / 

 

OCCRP основан в 2007 году Дрю Салливаном (Drew Sullivan) и Полом Раду (Paul Radu). До того, как стать журналистом, Салливан работал инженером в аэрокосмическом подразделении военного концерна Rockwell International, трудясь над созданием космических челноков (Space Shuttle Project). Как часто инженеры стратегических военных подразделений, которые находятся полностью под контролем спецслужб, уходят в журналисты? Вопрос риторический, однако очевидно, что Салливан может до сих пор поддерживать старые связи.

Другой основатель OCCRP, Пол Раду, входит в наблюдательный совет Bellingcat. Раду неоднократно связывали с ЦРУ. В 2008 году он получил американскую стипендию имени Найта для журналистов-международников, вручаемую Международным центром поддержки журналистов. В 2009–2010 годы человек, который помог запустить организацию Bellingcat в ее нынешнем виде, вновь получил стипендию Найта для прохождения курса обучения в Стэнфордском университете. Показательна карьера других стипендиатов премии. Россияне — Роман Баданин2, Роман Анин и Елизавета Осетинская — после обучения сумели привлечь крупные средства на собственные расследовательские проекты, за успехами которых, как заявил журналист Сергей Пархоменко, пристально следят на Западе.

ФАН просит признать нежелательным проект западных спецслужб OCCRP
Prt Scr  / 

 

Также Раду создал «платформу для журналистов-расследователей и хакеров» RISE Project в родной Румынии, которая выступает партнером OCCRP в стране и получает финансирование от Джорджа Сороса. Наряду с «Открытым обществом»3 (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ) спонсорами проекта выступают МИД Нидерландов, посольство США в Румынии и Google. В конце 2020 года молдавский клон RISE Project — RISE Moldova — вместе с проектом «Досье» Михаила Ходорковского пыталась вмешаться в избирательный процесс в Молдове. «Расследователи» накануне выборов в ноябре 2020-го якобы получили доступ к телефону тогдашнего президента Игоря Додона и опубликовали «доказательства» его «связей с Кремлем».

Другие лица в OCCRP

Одним из руководителей OCCRP назначена экс-сотрудница Белого Дома Камилла Эйсс. С 2012 по 2017 год Эйсс работала в администрации Обамы старшим советником помощника госсекретаря по вопросам демократии. Кроме того, она была сотрудницей USAID и организации «Открытое правительство (Open Government Partnership, OGP), одним из спонсоров которого ожидаемо выступает «Открытое общество».

ФАН просит признать нежелательным проект западных спецслужб OCCRP
Prt Scr  / 

 

В совет директоров OCCRP входит Андерс Александерсон, тесно связанный с Романом Аниным из «Важных историй», партнерского издания проекта. Андерсон входит в правление «Важных историй» и, вероятно, выступает куратором Романа Анина.

Будучи основателем небольшого расследовательского проекта о России, Анин — один из заметных участников проекта OCCRP. В отчете за 2020 год он благодарит за поддержку организацию и ее основателей Дрю Салливана и Пола Раду, отмечая, что без них не было бы «Важных историй».

ФАН просит признать нежелательным проект западных спецслужб OCCRP
Prt Scr  / 

 

 

ФАН просит признать нежелательным проект западных спецслужб OCCRP
Prt Scr  / 

Региональным редактором OCCRP по РФ является Роман Шлейнов, до 2010 года работавший в «Новой газете». В настоящий момент он также выступает редактором отдела расследований «Важных историй».

ФАН просит признать нежелательным проект западных спецслужб OCCRP
Prt Scr  / 

«Новая Газета» и OCCRP

OCCRP тесно сотрудничает с «Новой газетой». На связь «Новой» с проектом указывал в 2016 году член Общественной палаты Артем Кирьянов, который попросил тогдашнего руководителя Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина проверить издание на уплату налогов с зарубежных грантов. Об этом Кирьянов сообщал на своей странице в Facebook.

«Согласно налоговой декларации, только в 2012–2013 годах OCCRP на поддержку расследовательской журналистики в России и странах СНГ были направлены не менее 326 тысяч долларов. В 2015 году функционеры OCCRP инициировали в «Новой газете» большое количество публикаций, в которых подробно освещались дело Магнитского, коррупция в РФС (Российский Футбольный Союз), вывод из России крупных денежных сумм», — написал Кирьянов.

После запроса Кирьянова «Новая газета» подала иск о защите чести и деловой репутации, однако суд не нашел оснований для удовлетворения требований издания.

Помимо вероятных финансовых вливаний со стороны OCCRP, международный проект и «Новая газета» проводили совместные расследования, а ряд журналистов российского издания продолжили карьеру именно в этой организации. Кроме Романа Анина, с OCCRP работают Роман Шлейнов, Алеся Мараховская, Олеся Шмагун, Ирина Далинина. Отдельно стоит отметить, что все они задействованы в «Важных историях».

Панамское досье в интересах Сороса

Примечательно, что OCCRP причастна к расследованию так называемого «панамского дела», главной целью которого, по данным WikiLeaks, был удар по России. Напомним, в 2015 году немецкая газета Süddeutsche Zeitung получила от неизвестного источника конфиденциальные документы панамской юридической компании Mossack Fonseca. Данные изучила группа международных журналистов, после чего обнародовала данные о якобы скрытой собственности политиков. Изучением российских документов занимались в рамках проекта связанного с Соросом ICIJ трое сотрудников OCCRP Мика Великовский, Роман Шлейнов и Олеся Шмагун, а также Роман Анин, который в то время был журналистом «Новой газеты». Помимо России, публикации касались Британии, Китая, Азербайджана и ряда других стран, однако практически не затронули США, что вызвало удивление экспертов.

Как пояснил Джулиан Ассанж, утечка панамских документов была организована Соединенными Штатами. Примечательно, что за несколько месяцев до этого, в июне 2015 года, состоялась закрытая встреча между официальными лицами Госдепартамента США, американским финансистом британского происхождения Биллом Браудером и американским миллиардером Джорджем Соросом.

Таким образом, «панамское дело» — это заказ бизнесменов, пользующихся поддержкой администрации и американских спецслужб. Подобные проекты обычно реализуются якобы «независимыми» организациями, такими, как ICIJ и OCCRP. При этом их деятельность финансируют USAID, Госдепартамент США, Фонд Сороса, Уильям Браудер и другие американские спонсоры.

OCCRP — международная некоммерческая организация, тесно связанная со спецслужбами Запада, которая в открытую финансируется международными фондами, в числе которых «нежелательные» «Открытое общество» и NED.

РИА ФАН обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой признать деятельность OCCRP нежелательной на территории РФ, а всех российских журналистов, сотрудничающих с OCCRP, включить в реестр иностранных агентов.

1 внесен Минюстом РФ в список нежелательных организаций

2 Иностранный агент.

3 Генпрокуратура признала одноименную организацию нежелательной на территории РФ.

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