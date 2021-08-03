ФАН просит признать нежелательным проект западных спецслужб OCCRP

OCCRP (Organised Crime and Corruption Reporting Project или Центр по исследованию коррупции и организованной преступности) — проект, объединяющий издания и журналистов разных стран, заявленная цель которого — расследования в «интересах общества». В организации утверждают, что ее цели — борьба с мировой коррупцией и глобальным неравенством, а кроме того, с упадком демократических институтов. В реальности структура подконтрольна спецслужбам Запада и и действует во многом исходя из их интересов.

Как отмечал ранее американский журналист-расследователь Роберт Пэрри, OCCRP занимается расследованиями, которые «обычно имеют целью преследование правительств, впавших в немилость в США». Это объясняется историей создания организации, ее связями, источниками финансирования и кадровой политикой.

Кто стоит за OCCRP

OCCRP управляется через зарегистрированное юридическое лицо Journalism Development Network, находящееся по адресу Inc. 4401A Connecticut Ave NW 321, Washington DC 20008-2358, United States of America. Согласно отчету организации за 2020 год, проект существует на средства Госдепартамента США, USAID (деятельность в России прекращена по требованию МИД РФ в 2012 году) и признанных нежелательными в РФ NED1 и фонда «Отрытое общество» Джорджа Сороса.

Prt Scr /

OCCRP основан в 2007 году Дрю Салливаном (Drew Sullivan) и Полом Раду (Paul Radu). До того, как стать журналистом, Салливан работал инженером в аэрокосмическом подразделении военного концерна Rockwell International, трудясь над созданием космических челноков (Space Shuttle Project). Как часто инженеры стратегических военных подразделений, которые находятся полностью под контролем спецслужб, уходят в журналисты? Вопрос риторический, однако очевидно, что Салливан может до сих пор поддерживать старые связи.

Другой основатель OCCRP, Пол Раду, входит в наблюдательный совет Bellingcat. Раду неоднократно связывали с ЦРУ. В 2008 году он получил американскую стипендию имени Найта для журналистов-международников, вручаемую Международным центром поддержки журналистов. В 2009–2010 годы человек, который помог запустить организацию Bellingcat в ее нынешнем виде, вновь получил стипендию Найта для прохождения курса обучения в Стэнфордском университете. Показательна карьера других стипендиатов премии. Россияне — Роман Баданин2, Роман Анин и Елизавета Осетинская — после обучения сумели привлечь крупные средства на собственные расследовательские проекты, за успехами которых, как заявил журналист Сергей Пархоменко, пристально следят на Западе.

Prt Scr /

Также Раду создал «платформу для журналистов-расследователей и хакеров» RISE Project в родной Румынии, которая выступает партнером OCCRP в стране и получает финансирование от Джорджа Сороса. Наряду с «Открытым обществом»3 (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ) спонсорами проекта выступают МИД Нидерландов, посольство США в Румынии и Google. В конце 2020 года молдавский клон RISE Project — RISE Moldova — вместе с проектом «Досье» Михаила Ходорковского пыталась вмешаться в избирательный процесс в Молдове. «Расследователи» накануне выборов в ноябре 2020-го якобы получили доступ к телефону тогдашнего президента Игоря Додона и опубликовали «доказательства» его «связей с Кремлем».

Другие лица в OCCRP

Одним из руководителей OCCRP назначена экс-сотрудница Белого Дома Камилла Эйсс. С 2012 по 2017 год Эйсс работала в администрации Обамы старшим советником помощника госсекретаря по вопросам демократии. Кроме того, она была сотрудницей USAID и организации «Открытое правительство (Open Government Partnership, OGP), одним из спонсоров которого ожидаемо выступает «Открытое общество».

Prt Scr /

В совет директоров OCCRP входит Андерс Александерсон, тесно связанный с Романом Аниным из «Важных историй», партнерского издания проекта. Андерсон входит в правление «Важных историй» и, вероятно, выступает куратором Романа Анина.

Будучи основателем небольшого расследовательского проекта о России, Анин — один из заметных участников проекта OCCRP. В отчете за 2020 год он благодарит за поддержку организацию и ее основателей Дрю Салливана и Пола Раду, отмечая, что без них не было бы «Важных историй».

Prt Scr /

Prt Scr /

Региональным редактором OCCRP по РФ является Роман Шлейнов, до 2010 года работавший в «Новой газете». В настоящий момент он также выступает редактором отдела расследований «Важных историй».

Prt Scr /

«Новая Газета» и OCCRP

OCCRP тесно сотрудничает с «Новой газетой». На связь «Новой» с проектом указывал в 2016 году член Общественной палаты Артем Кирьянов, который попросил тогдашнего руководителя Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина проверить издание на уплату налогов с зарубежных грантов. Об этом Кирьянов сообщал на своей странице в Facebook.

«Согласно налоговой декларации, только в 2012–2013 годах OCCRP на поддержку расследовательской журналистики в России и странах СНГ были направлены не менее 326 тысяч долларов. В 2015 году функционеры OCCRP инициировали в «Новой газете» большое количество публикаций, в которых подробно освещались дело Магнитского, коррупция в РФС (Российский Футбольный Союз), вывод из России крупных денежных сумм», — написал Кирьянов.

После запроса Кирьянова «Новая газета» подала иск о защите чести и деловой репутации, однако суд не нашел оснований для удовлетворения требований издания.

Помимо вероятных финансовых вливаний со стороны OCCRP, международный проект и «Новая газета» проводили совместные расследования, а ряд журналистов российского издания продолжили карьеру именно в этой организации. Кроме Романа Анина, с OCCRP работают Роман Шлейнов, Алеся Мараховская, Олеся Шмагун, Ирина Далинина. Отдельно стоит отметить, что все они задействованы в «Важных историях».

Панамское досье в интересах Сороса

Примечательно, что OCCRP причастна к расследованию так называемого «панамского дела», главной целью которого, по данным WikiLeaks, был удар по России. Напомним, в 2015 году немецкая газета Süddeutsche Zeitung получила от неизвестного источника конфиденциальные документы панамской юридической компании Mossack Fonseca. Данные изучила группа международных журналистов, после чего обнародовала данные о якобы скрытой собственности политиков. Изучением российских документов занимались в рамках проекта связанного с Соросом ICIJ трое сотрудников OCCRP Мика Великовский, Роман Шлейнов и Олеся Шмагун, а также Роман Анин, который в то время был журналистом «Новой газеты». Помимо России, публикации касались Британии, Китая, Азербайджана и ряда других стран, однако практически не затронули США, что вызвало удивление экспертов.

Как пояснил Джулиан Ассанж, утечка панамских документов была организована Соединенными Штатами. Примечательно, что за несколько месяцев до этого, в июне 2015 года, состоялась закрытая встреча между официальными лицами Госдепартамента США, американским финансистом британского происхождения Биллом Браудером и американским миллиардером Джорджем Соросом.

Таким образом, «панамское дело» — это заказ бизнесменов, пользующихся поддержкой администрации и американских спецслужб. Подобные проекты обычно реализуются якобы «независимыми» организациями, такими, как ICIJ и OCCRP. При этом их деятельность финансируют USAID, Госдепартамент США, Фонд Сороса, Уильям Браудер и другие американские спонсоры.

OCCRP — международная некоммерческая организация, тесно связанная со спецслужбами Запада, которая в открытую финансируется международными фондами, в числе которых «нежелательные» «Открытое общество» и NED.

РИА ФАН обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой признать деятельность OCCRP нежелательной на территории РФ, а всех российских журналистов, сотрудничающих с OCCRP, включить в реестр иностранных агентов.

1 внесен Минюстом РФ в список нежелательных организаций

2 Иностранный агент.

3 Генпрокуратура признала одноименную организацию нежелательной на территории РФ.