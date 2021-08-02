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Евросоюз одобрил решение Польши принять спортсменку Тимановскую

  /   Обновлено: 02 августа 2021 18:59
Политика
Евросоюз одобрил решение Польши принять спортсменку Тимановскую
TACC  /  Petr David Josek

Брюссель, 2 августа. Евросоюз положительно отнесся к заявлению Польши о готовности принять белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую.

Объединение одобрило решение Варшавы. Также на ситуацию со спортсменкой отреагировали во Франции. МИД государства назвал честью возможность предоставить якобы политическое убежище Тимановской в Европе.

Ранее белорусская легкоатлетка получила от Польши гуманитарную визу. Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков сравнил инцидент с дешевой постановкой и обратил внимание на попытки Запада политизировать Олимпиаду.

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