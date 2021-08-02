Выпуск обновленного седана Cerato от Kia стартовал на калининградском заводе

Москва, 2 августа. Серийное производство обновленного седана Kia Cerato началось на калининградском заводе «Автотор».

Компания ранее получила сертификацию на автомобиль для российского рынка. Они будут выпускаться с двумя бензиновыми «атмосферниками» объемом 1,6 и 2,0 литра и мощностью 128 и 150 лошадиных сил. Старт продаж новинки ожидается на сентябрь этого года. Обновленный Cerato станет первой моделью для российских потребителей, которая получит новый «рукописный» логотип бренда. Кроме того, теперь все новинки от Kia будут штатно оснащены телематическим комплексом Kia Connect.

Также в рамках рестайлинга седан будет оснащен новейшими системами безопасности и помощи водителю комплекса Drive Wise и усовершенствованной мультимедийной системой с сенсорным дисплеем диагональю 10,25 дюйма. Кроме того — в автомобиле появится электронный стояночный тормоз и система дистанционного запуска двигателя при помощи смарт-ключа.

Одной из премиальных опций, которая стала доступна в массовых автомобилях, стала функция подогрева всех сидений и лобового стекла.