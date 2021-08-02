Суд предложил выселенным палестинцам из Шейх Джарраха получить особый статус

Иерусалим, 2 августа. Верховный суд Израиля предложил палестинцам, выселенным из их домов в районе Шейх Джаррах Восточного Иерусалима, особый статус «защищенных жителей». Но он будет действовать лишь при условии, что арабские семьи признают, что земля, на которой они живут, принадлежит еврейской компании.

Согласно плану суда, этих людей нельзя будет выселить, пока они платят арендную плату за жилье владельцам земли. В течение семи дней палестинцы должны будут представить список людей, на которых будет распространяться это решение.

Israeli court offers a so-called “protected status” settlement for Palestinian families in Sheikh Jarrah that could prevent forced expulsion in coming years and acknowledges Jewish settler organisation’s ownership of land. pic.twitter.com/3MuUyLLFMj — POPUOLANEWS (@popuolajr) August 2, 2021

Фактически такая инициатива откладывает вынесение четкого судебного вердикта по скандальному делу до момента представления списка.

Тот факт, что суд не смог принять решение по делу, подтвердил ранее адвокат одного из выселенных семейств.

«Суд не пришел к решению. Сегодня они долго выслушивали мнения всех сторон по данному делу, — заявил Сами Аршид. — Скорее всего, они назначат в ближайшие несколько часов еще одно заседание, которое состоится в ближайшие дни».

У здания Верховного суда Израиля собрались протестующие, среди которых и члены выселенных арабов, и активисты, защищающие их интересы.

«Эта земля для нас… Они не заберут ее, — цитирует активистку Мону эль-Курд портал The National. — Это наши дома, и эта земля — наша».

Затяжной конфликт

Слушание по делу о выселении арабских семей из домов в районе Шейх Джаррах началось утром в понедельник. В его рамках представителям судебных органов предстояло рассмотреть апелляцию палестинцев, которых принудительно заставили покинуть дома, чтобы передать их гражданам Израиля.

В начале года окружной суд Иерусалима постановил, что это жилье принадлежит еврейским семьям, которые приобрели дома до создания Израиля. Истцы утверждали, что их предки потеряли земли в ходе войны 1948 года.

Here's what you need to know ahead today's key hearing regarding the possible eviction of four Palestinian families from Sheikh Jarrahhttps://t.co/UXsGigqoee pic.twitter.com/tBAUX2Db9U — Haaretz.com (@haaretzcom) August 2, 2021

Палестинцы же заявляют, что приобрели спорные дома у властей Иордании, которые контролировали Восточный Иерусалим с 1948 по 1967 годы. При этом Амман предоставил документы, подтверждающие эту сделку.

Сейчас в домах проживают израильские поселенцы, а на въездах в Шейх Джаррах установлены КПП. Сотрудники полиции проверяют личности всех, кто въезжает, а также адреса их прописки.

Протесты

В день заседания в иерусалимском районе возобновились палестинские протесты. Они фактически стали продолжением народных выступлений, которые фиксировались в Шейх Джаррахе в начале мая.

Тогда протестные акции привели к столкновениям с полицией и штурму мечети Аль-Акса на Храмовой горе. В ходе тех событий пострадали более 200 человек, а израильская полиция использовала силу для разгона демонстраций.

В ответ на это палестинское движение ХАМАС нанесло ракетные удары по территории Израиля, положив начало 11-дневному противостоянию с ЦАХАЛ. С 10 по 21 мая стороны обменивались взаимными атаками, пока не вступило в силу соглашение о прекращении огня.

Human Rights Watch said Tuesday that both Israel and Gaza's Islamist rulers Hamas "apparently" committed "war crimes" during a May conflict, calling for the incidents to be probed as part of ongoing international investigations. https://t.co/peW3qpDDXW — Philstar.com (@PhilstarNews) July 27, 2021

В результате этого обострения погибли порядка 250 жителей Газы, еще почти две тысячи получили ранения. С израильской стороны зафиксировано 12 погибших и 350 раненых.