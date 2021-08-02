В Еврокомиссии заявили, что количество привитых от COVID-19 в ЕС достигло 60%

Брюссель, 2 августа. Количество полностью привитых от коронавирусной инфекции жителей Евросоюза достигло 60%. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен напомнила, что полная вакцинация обеспечивает защиту населения от заражения коронавирусом и его штаммами. Она призвала всех проявлять бдительность и делать прививки ради собственного здоровья, а также защиты других людей. Об этом председатель Еврокомиссии написала на своей странице в соцсети Twitter.

Производители вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna тем временем заявили о повышении стоимости своих препаратов для стран ЕС. Стоимость Pfizer увеличилась с 15,5 евро до 19,5 евро, а Moderna — с 22,6 доллара до 25,5 доллара.