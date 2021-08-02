Водитель без прав насмерть сбил главреда газеты в ХМАО

Ханты-Мансийск, 2 августа. Водитель насмерть сбил женщину в городе Советский. По данным СМИ, погибшая — главный редактор местной газеты «Первая Советская» Олеся Шарнина.

В городе Советский на улице Киевская 28-летний мужчина управлял автомобилем Hyundai, при завершении обгона не справился с управлением, вылетел на обочину и сбил пешехода. По предварительным данным, 38-летняя женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, водитель получил травмы, заявили в управлении ГИБДД по региону.

В ведомстве не уточнили имя погибшей, но СМИ сообщают, что это главный редактор местной газеты «Первая Советская» Олеся Шарнина. У нее остались муж и трое детей. На сайте издания говорится, что Шарнина трагически погибла. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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