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Водитель без прав насмерть сбил главреда газеты в ХМАО
Происшествия
Водитель без прав насмерть сбил главреда газеты в ХМАО
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Ханты-Мансийск, 2 августа. Водитель насмерть сбил женщину в городе Советский. По данным СМИ, погибшая — главный редактор местной газеты «Первая Советская» Олеся Шарнина.

В городе Советский на улице Киевская 28-летний мужчина управлял автомобилем Hyundai, при завершении обгона не справился с управлением, вылетел на обочину и сбил пешехода. По предварительным данным, 38-летняя женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, водитель получил травмы, заявили в управлении ГИБДД по региону.

В ведомстве не уточнили имя погибшей, но СМИ сообщают, что это главный редактор местной газеты «Первая Советская» Олеся Шарнина. У нее остались муж и трое детей. На сайте издания говорится, что Шарнина трагически погибла. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники крымской полиции начали проверку по факту смертельного ДТП, которое произошло на трассе Ялта — Севастополь, сообщал ФАН. Инцидент случился в районе Алупка рядом с остановкой на трассе.

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