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Бизнесмен из Санкт-Петербурга лишился 200 тысяч рублей в очереди за билетами в Ялте
Происшествия
Бизнесмен из Санкт-Петербурга лишился 200 тысяч рублей в очереди за билетами в Ялте
pixabay.com  / 

Республика Крым, 2 августа. Предприниматель из Санкт-Петербурга лишился почти 200 тысяч рублей, пока стоял в очереди за билетами в Ялте. Об этом потерпевший рассказал в интервью ФАН.

В дежурную часть полиции Ялты обратился житель Санкт-Петербурга. Мужчина поведал полицейским, что стал жертвой карманника, похитившего у него крупную сумму денег.

«Я приехал на отдых вместе с женой и ребенком 29 июля, — рассказал потерпевший корреспонденту ФАН. — Мне очень понравилась обстановка, в которой мы оказались. Однако общее хорошее впечатление испортили уголовники».

Пока супруга жителя северной столицы гуляла по набережной Ялты, ребенок уговорил папу прокатиться на катере. Отец не смог устоять против капризов своего чада.

«Я встал в очередь за покупкой билетов. В кармане моих шорт сзади лежал кошелек стоимостью 4000 рублей, а в нем — 20 тысяч рублей, 2300 долларов США, а также различные банковские и топливные карты. Я даже не заметил, как лишился имущества. Общая сумма ущерба составила 193 тысячи 337 рублей», — пояснил мужчина.

Пострадавший работает предпринимателем в области инженерных систем. По его словам, потерянная сумма — дело наживное. Как настоящий мужчина, он с оптимизмом смотрит в будущее и не унывает.

Блюстители закона возбудили по данному факту уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», однако задержать злоумышленников не смогли. Согласно полицейскому отчету, они отработали всего лишь одного подозреваемого, который был ранее судим за аналогичные преступления. К сожалению, бывший вор не смог дать правоохранителям полезной информации, способствующей раскрытия преступления.

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кража крым карманники
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