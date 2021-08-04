Гражданская организация Galaxy National осудила продление оружейного эмбарго ООН в ЦАР

Банги, 4 августа. Общественное движение Galaxy National выступило с резкой критикой продления запрета на поставки тяжелого вооружения в ЦАР. Об этом в интервью Radio Lengo Songo заявил официальный представитель организации Элож Кои.

По его мнению, продолжение оружейного эмбарго не способствует стабилизации обстановки внутри страны. Однако послабление в этом вопросе — безусловный шаг вперед. Несмотря на то что подготовленные российскими инструкторами бойцы национальной армии (FACA) разбили основные силы бандформирований, малочисленные отряды боевиков все еще скрываются в удаленных районах республики и продолжают терроризировать гражданских.

В настоящее время солдаты FACA нуждаются в современном вооружении, что позволило бы им эффективнее бороться с распространением разрозненных бандформирований и не дать боевикам вновь объединиться в «Коалицию». К примеру, личный состав армии ЦАР до сих пор использует подержанные автоматы Калашникова, пулеметы ПК и гранатометы РПГ-7.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Военные эксперты заявляют, что это отрицательно сказывается не только на эффективности борьбы правительственных войск с бандгруппами, но и на моральном состоянии военнослужащих, что сигнализирует о необходимости немедленного прекращения запрета.

Ранее ФАН сообщал, что жители Центральноафриканской Республики вышли на митинг за отмену оружейного эмбарго ООН. Тогда на площади Марабэна в Банги собрались около 2000 молодых людей, требующих немедленного снятия запрета на ввоз военной техники и тяжелого вооружения в страну.