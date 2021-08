Американцы раскритиковали AMA за предложение избавиться от пола

Вашингтон, 2 августа. Американская медицинская ассоциация (AMA) подверглась резкой критике после предложения о упразднении графы «пол» в свидетельствах о рождении.

Согласно отчету, 48 штатов и округ Колумбия позволяют людям изменять свое обозначение пола в свидетельстве о рождении, чтобы отразить свою гендерную идентичность, но только в 10 штатах допускается гендерно-нейтральное обозначение.

Это вызвало широкий общественный резонанс в социальных сетях, пользователи которых подвергли критике решение AMA.

The AMA Has lost the thread of medicine and went woke insane.

Harlyn De Luna иронизирует над мемом из фильма «Детсадовский полицейский», говоря, что мальчику, делящего детей по половому признаку в современной Америке грозило бы уголовное преследование за преступление на почве ненависти.

The MEDICAL association says what now? What is this reality denying craze? Sex is eminently important in health care. Everyone knows it. Sex matters. And it certainly matters more than internal feelings, personality, stereotypes or paraphilia.