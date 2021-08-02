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Американцы раскритиковали AMA за предложение избавиться от пола
США
Американцы раскритиковали AMA за предложение избавиться от пола
Global Look Press  /  Bruce Cotler / Keystone Press Agency

Вашингтон, 2 августа. Американская медицинская ассоциация (AMA) подверглась резкой критике после предложения о упразднении графы «пол» в свидетельствах о рождении.

«Это требование может привести к дискриминации лиц, чья нынешняя гендерная идентичность не соответствует их назначению при рождении, а именно, когда они регистрируются для учебы или занятий спортом, усыновляют, вступают в брак или запрашивают личные данные», — говорится в сообщении.

Согласно отчету, 48 штатов и округ Колумбия позволяют людям изменять свое обозначение пола в свидетельстве о рождении, чтобы отразить свою гендерную идентичность, но только в 10 штатах допускается гендерно-нейтральное обозначение.

Это вызвало широкий общественный резонанс в социальных сетях, пользователи которых подвергли критике решение AMA.

АМА потеряла нить медицины и сошла с ума», — пишет пользователь George S

Harlyn De Luna иронизирует над мемом из фильма «Детсадовский полицейский», говоря, что мальчику, делящего детей по половому признаку в современной Америке грозило бы уголовное преследование за преступление на почве ненависти.

Что там говорит медицинская ассоциация? Что это за мания отрицать реальность? Пол чрезвычайно важен в здравоохранении. Все это знают. Пол имеет значение. И это, безусловно, имеет большее значение, чем внутренние чувства, личность, стереотипы или парафилия», — пишет L Harris

Несмотря на многолетнюю пропаганду ЛГБТ, которая ведется в Штатах, огромная часть американского общества понимает весь абсурд происходящего и не спешит присоединяться к новым модным веяниям.

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