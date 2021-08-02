Американцы раскритиковали AMA за предложение избавиться от пола

Вашингтон, 2 августа. Американская медицинская ассоциация (AMA) подверглась резкой критике после предложения о упразднении графы «пол» в свидетельствах о рождении.

«Это требование может привести к дискриминации лиц, чья нынешняя гендерная идентичность не соответствует их назначению при рождении, а именно, когда они регистрируются для учебы или занятий спортом, усыновляют, вступают в брак или запрашивают личные данные», — говорится в сообщении.

Согласно отчету, 48 штатов и округ Колумбия позволяют людям изменять свое обозначение пола в свидетельстве о рождении, чтобы отразить свою гендерную идентичность, но только в 10 штатах допускается гендерно-нейтральное обозначение.

Это вызвало широкий общественный резонанс в социальных сетях, пользователи которых подвергли критике решение AMA.

The AMA Has lost the thread of medicine and went woke insane. — George S. ???????????????? (@GeographyLemons) July 31, 2021

АМА потеряла нить медицины и сошла с ума», — пишет пользователь George S

Harlyn De Luna иронизирует над мемом из фильма «Детсадовский полицейский», говоря, что мальчику, делящего детей по половому признаку в современной Америке грозило бы уголовное преследование за преступление на почве ненависти.

This kid would be charged with a hate crime today! — Harlyn De Luna (@HarlynDeluna) July 31, 2021

Что там говорит медицинская ассоциация? Что это за мания отрицать реальность? Пол чрезвычайно важен в здравоохранении. Все это знают. Пол имеет значение. И это, безусловно, имеет большее значение, чем внутренние чувства, личность, стереотипы или парафилия», — пишет L Harris

The MEDICAL association says what now? What is this reality denying craze? Sex is eminently important in health care. Everyone knows it. Sex matters. And it certainly matters more than internal feelings, personality, stereotypes or paraphilia. — L Harris (@ladyduckpojok) July 31, 2021

Несмотря на многолетнюю пропаганду ЛГБТ, которая ведется в Штатах, огромная часть американского общества понимает весь абсурд происходящего и не спешит присоединяться к новым модным веяниям.