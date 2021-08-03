Украина воюет сама с собой: Милонов оценил страх перед Россией в Лондоне

«Палкокопательный» период в экономике Украины заставляет ее нагнетать страх в Европе перед Россией. Об это в беседе с ФАН рассказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

Собеседник прокомментировал заявление профессора Королевского колледжа Лондона Максимилиана Терхалле на страницах Daily Express, что в скором времени Россия собирается напасть на Украину и Евросоюз.

«Украина — единственная страна, которая ведет активные боевые действия сама с собой. Поскольку ее экономика находится в «палкокопательном» периоде, то нужны деньги под предлогом защиты. Из-за этого раздуваются идеи угрозы войны. Видимо, кто-то из британцев, одурманенный горилкой, салом и рассказами о незалежности, поддался легкой степени маразма и изложил этот бессмысленны трактат», — сказал депутат.

Виталий Милонов также оценил тезис профессора о том, что Россия начнет войну вскоре после завершения строительства «Северного потока — 2».

«Газопровод является гарантом стабильности в Европе. Когда есть два партнера, ведущие коммерческую деятельность, то воевать друг с другом просто неестественно. Российская Федерация, вложив огромные средства в строительство «Северного потока — 2», наверное, хотела как минимум эти средства окупить, а скорее всего, и преумножить», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он добавил, что Украина — страна, страдающая шизофренией на государственном уровне, поэтому и причисляет себя к Европе. Однако в действительности ни для кого никакой угрозы нет.

«Опять крыса съела свой хвост и жалуется на соседа. Нужно понимать, что украинские пропагандисты пусть и не серьезного специалиста, но какого-то эксперта могут одурманить, и он садится в лужу. Всерьез воспринимать его никто не будет. Он вывел себя на один уровень с уфологами и парапсихологами», — подытожил народный избранник.

Ранее Виталий Милонов в беседе с ФАН поддержал идею режиссера Никиты Михалкова о переносе захоронений с Красной площади в пантеон. По мнению депутата, необходимо выяснить, насколько к этой инициативе готово общество.