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Глава Белорусского дома на Украине вышел на пробежку и не вернулся

  /   Обновлено: 02 августа 2021 19:22
Происшествия
Глава Белорусского дома на Украине вышел на пробежку и не вернулся
pixabay.com

Киев, 2 августа. Полиция Киева разыскивает главу Белорусского дома на Украине Виталия Шишова. Мужчина ушел бегать и пропал без вести.

Предполагается, что Шишов отправился на ежедневную пробежку — в квартире отсутствуют только его спортивные вещи. Связаться с ним по телефону не удается.

Волонтеры уже осмотрели лесной массив, где обычно занимается спортом глава Белорусского дома, но не обнаружили его следов. Сейчас территорию проверяют кинологи с собаками.

Незадолго до этого в Стамбуле без вести пропал 20-летний россиянин. Юноша уехал осматривать достопримечательности и перестал выходить на связь, на следующий день он пропустил свой рейс домой.

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украина белорусский дом виталий шишов
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