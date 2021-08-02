Глава Белорусского дома на Украине вышел на пробежку и не вернулся

Киев, 2 августа. Полиция Киева разыскивает главу Белорусского дома на Украине Виталия Шишова. Мужчина ушел бегать и пропал без вести.

Предполагается, что Шишов отправился на ежедневную пробежку — в квартире отсутствуют только его спортивные вещи. Связаться с ним по телефону не удается.

Волонтеры уже осмотрели лесной массив, где обычно занимается спортом глава Белорусского дома, но не обнаружили его следов. Сейчас территорию проверяют кинологи с собаками.

Незадолго до этого в Стамбуле без вести пропал 20-летний россиянин. Юноша уехал осматривать достопримечательности и перестал выходить на связь, на следующий день он пропустил свой рейс домой.