В Совфеде РФ рассказали, является ли система электронного голосования надежной

В сентябре российские избиратели будут выбирать депутатов Госдумы России, а также представителей в региональные и муниципальные органы власти. По решению ЦИК РФ, электронное голосование будет проводиться в Москве и Севастополе, Нижегородской, Ярославской, Курской, Мурманской и Ростовской областях.

При этом Москва, Нижегородская, Ярославская и Курская области были выбраны как регионы, уже имеющие опыт проведения дистанционного электронного голосования. Мурманская область и Севастополь включены в список в качестве эксперимента, поскольку многие избиратели из этих регионов в сентябре будут находиться в отъезде.

В 2020 году хакерам предложили 2 миллиона рублей за взлом системы онлайн-голосования по поправкам в Конституцию РФ. Однако в ходе тестового голосования взломать платформу никому не удалось.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по экономической политике Сергей Калашников рассказал Федеральному агентству новостей, почему россиянам не стоит переживать по поводу системы электронного голосования и в 2021 году.