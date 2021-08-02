Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 августа 19:46
19:46
Технологии
NASA анонсировало запуск космического корабля Starliner к МКС
19:44
Спорт
«Спартак» сыграет с ПСВ или «Миттьюлланом» в случае выхода в раунд плей-офф ЛЧ
19:43
Африка
Лидеры Танзании и Руанды встретились для обсуждения совместных проектов
19:43
Политика
Захарова осудила нацистские лозунги на медали к 30-летию независимости Украины
19:42
Общество
Тарханова ушла из «Сатирикона» после 20 лет работы
19:41
Политика
Bloomberg: Берлин не станет блокировать "Северный поток — 2" из-за Вашингтона
19:40
Происшествия
Автобус с российскими туристами перевернулся в Анталье
19:40
Африка
Нигерийские медики потребовали у правительства положенные надбавки и средства защиты
19:38
Спорт
Волейболистка Чансу Озбай лишилась части зуба в матче против России на Олимпиаде
19:38
Армия
«Адмирал Касатонов» и «Князь Владимир» проведут серию маневров в Атлантике и Северном море
Все новости

В Совфеде РФ рассказали, является ли система электронного голосования надежной
Общество
В Совфеде РФ рассказали, является ли система электронного голосования надежной
mos.ru  /  Официальный сайт мэра Москвы

В сентябре российские избиратели будут выбирать депутатов Госдумы России, а также представителей в региональные и муниципальные органы власти. По решению ЦИК РФ, электронное голосование будет проводиться в Москве и Севастополе, Нижегородской, Ярославской, Курской, Мурманской и Ростовской областях.

При этом Москва, Нижегородская, Ярославская и Курская области были выбраны как регионы, уже имеющие опыт проведения дистанционного электронного голосования. Мурманская область и Севастополь включены в список в качестве эксперимента, поскольку многие избиратели из этих регионов в сентябре будут находиться в отъезде.

В 2020 году хакерам предложили 2 миллиона рублей за взлом системы онлайн-голосования по поправкам в Конституцию РФ. Однако в ходе тестового голосования взломать платформу никому не удалось.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по экономической политике Сергей Калашников рассказал Федеральному агентству новостей, почему россиянам не стоит переживать по поводу системы электронного голосования и в 2021 году.

«Система электронного голосования прошла тестирование в прошлом году. И за исключением случаев, когда некоторые люди могли экспериментально проголосовать дважды, никаких замечаний не было. На сегодняшний день, по заявлению Центризбиркома и других служб, возможность двойного голосования устранена. Таким образом, поскольку эта система основана на принципах блокчейна, она является надежной. Я думаю, что, возможно, после голосования могут возникнуть какие-то вопросы, потому что электронное голосование — большая система, но они не будут принципиальными», — резюмировал Сергей Калашников.

Вернуться назад

Все новости / Общество / В Совфеде РФ рассказали, является ли система электронного голосования надежной
голосование выборы в госдуму 2021
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru