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Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьера Армении

  /   Обновлено: 02 августа 2021 18:12
Политика
Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьера Армении
primeminister.am  /  Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմ

Москва, 2 августа. Президент России Владимир Путин направил поздравление премьер-министру Армении Николу Пашиняну с назначением на пост.

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. В послании президента России отмечается, что Путин рассчитывает на продолжение конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки.

«Рассчитываю, что деятельность возглавляемого вами правительства будет способствовать дальнейшему развитию дружественных, союзнических российско-армянских отношений, а также упрочению мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе», — говорится в тексте телеграммы.

Также Владимир Путин пожелал Николу Пашиняну успехов, благополучия и крепкого здоровья.

Ранее президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Пашиняна на пост премьер-министра республики. Кандидатуру Пашиняна выдвинула парламентская фракция «Гражданский договор».

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Армения путин пашинян
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