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Депутат Бессараб перечислила нюансы индексации пенсий работающих россиян
Экономика
Депутат Бессараб перечислила нюансы индексации пенсий работающих россиян
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 2 августа. Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила нюансы индексации пенсий работающих граждан Российской Федерации.

После индексации выплат 1 августа фактически получить перерасчет граждане РФ смогут после увольнения. Об этом депутат рассказала в беседе с корреспондентом URA.RU.

«Согласно закону, индексация работающим пенсионерам должна проводиться юридически не реже раза в год», — напоминает собеседница издания.

Периодически россияне принимают решение уйти с работы, чтобы провести перерасчет пенсии. Затем пенсионеры могут принять решение вернуться в ряды работающих граждан, как стало известно со слов Бессараб. Однако в результате россияне могут лишиться ряда выплат от работодателя: к примеру, поощрений за стаж.

Некоторым российским пенсионерам начали поступать дополнительные денежные суммы поверх ежемесячного пособия. Однако такие деньги лучше не тратить, предупреждают эксперты.

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пенсия депутат индексация
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