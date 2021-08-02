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Врачи напомнили жителям ЦАР об угрозе распространения гепатита
ЦАР
Врачи напомнили жителям ЦАР об угрозе распространения гепатита
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 2 августа. Руководитель службы по борьбе с инфекциями, передающимися половым путем, ВИЧ и вирусным гепатитом доктор Лариса Мбиа-Сомсе приняла участие в пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с гепатитом B.

Целью встречи с работниками СМИ стала необходимость повысить осведомленность населения о страшной болезни, способах распространения и методах защиты от нее. Мбиа-Сомсе напомнила, что наибольшую опасность представляет передача гепатита от матери ребенку. Дети с 90% вероятностью становятся переносчиками и в будущем заражают большое количество людей.

Руководитель службы заявила, что организация поддерживает больных беременных женщин в выявлении инфекции, ее лечении и вакцинации новорожденных детей, ставших носителями.

«Также в центре переливания крови уже приняты необходимые меры безопасности в отношении всех пяти видов гепатита», — дополнила Мбиа-Сомсе.

Ранее в ЦАР прошла конференция Ассоциации проверки фактов, в которой приняли участие более ста молодых специалистов. Мероприятие организовали с целью обучить студентов выявлению дезинформирующих материалов, опасных для мира и демократии.
 

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