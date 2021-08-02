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Прокуратура взяла на контроль дело о гибели подростков в одном из водоемов Кузбасса

  /   Обновлено: 02 августа 2021 18:08
Происшествия
Прокуратура взяла на контроль дело о гибели подростков в одном из водоемов Кузбасса
wikipedia.org  /  Andshel

Кемерово, 2 августа. Следователи возбудили уголовное дело после смерти двух подростков в Крапивинском районе. Ребята катались на надувной лодке, которую им дал опекун одного из них.

Трагедия произошла 31 июля на главном Барачатском пруду. Сначала появилась информация о смерти двух мужчин, однако потом стало известно, что погибли подростки 16 лет. По факту смертельного инцидента была организована доследственная проверка, в ходе которой решался вопрос об уголовном преследовании опекуна одного из ребят. Как выяснилось, мужчина дал несовершеннолетним лодку и не проконтролировал их нахождение на воде.

В итоге было возбуждено уголовное производство по признакам причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. Прокуратура области взяла дело о гибели подростков на свой контроль. Доступ к водоему, где произошла трагедия, временно ограничен.

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