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Иммунолог Жемчугов рассказал о последствиях «длинного COVID-19»
Общество
Иммунолог Жемчугов рассказал о последствиях «длинного COVID-19»
pixabay.com

Москва, 2 августа. Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов объяснил, какие последствия для организма может иметь «длинный COVID-19».

По словам врача, есть два варианта «длинного коронавируса». При первом болезнь переходит в хроническую форму, а при втором вирус вызывает системное поражение всех сосудов.

Медик отметил, что чувствительнее других органов к недостатку кислорода и повреждению кровотока мозг, нервные волокна, ткани и сердце. Жемчугов отметил, что у пациентов мужского пола могут страдать половые железы, передает «Национальная служба новостей».

Он подчеркнул, что осложнения в организме остаются надолго. Однако уточнил, что конкретные сроки зависят от самого больного.

Как ранее сообщалось, врач Проценко описал признаки затяжного коронавируса. Переболевшие «длинным ковидом», отмечают у себя повышенную раздражительность, быструю утомляемость, забывчивость и другие последствия инфекции.

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коронавирус жемчугов длинный COVID-19
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