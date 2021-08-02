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Дипломатические отношения между КНР и ЦАР вышли на новый уровень
ЦАР
Дипломатические отношения между КНР и ЦАР вышли на новый уровень
facebook.com  /  @La Renaissance

Банги, 2 августа. Китай укрепил позиции в Центральноафриканской Республике. Значительном шагом в развитии отношений между государствами стал отказ Пекина голосовать за продление оружейных санкций в отношении страны.

На минувшем заседании Совета Безопасности Китай воздержался от голосования, заявив о неоправданности ограничений. Поверенный в делах представительства КНР при ООН Дай Бин обратил внимание международной организации на положительные изменения, произошедшие в ЦАР за последнее время.

Дипломатические отношения между КНР и ЦАР вышли на новый уровень
facebook.com  / @Renaissance.cf

Приход к власти президента Фостен-Арканжа Туадера ознаменовал для республики начало периода развития и стабильности. В стране установился демократический строй и порядок. Китай известен ведением мирной дипломатии. Участию в конфликте он предпочитает экономическую поддержку, инвестиции и благотворительность.

На днях Китайское посольство провело церемонию вручения пожертвований в 3 округе столицы Центральноафриканской Республики. Детям передали книги, футболки, воздушные шары и пластиковые стулья.

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