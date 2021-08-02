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ВМС США задействуют 25 тысяч военных на учениях в Атлантическом и Тихом океанах

  /   Обновлено: 02 августа 2021 17:58
Армия
ВМС США задействуют 25 тысяч военных на учениях в Атлантическом и Тихом океанах
c6f.navy.mil

Вашингтон, 2 августа. Военно-морские силы США задействуют 25 тысяч военных и десятки боевых кораблей в рамках учений Large Scale Exercise, которые пройдут в Атлантическом и Тихом океанах.

Маневры начнутся 2 августа и продлятся две недели. Шестой флот ВМС США уточняет, что в тренировочных мероприятиях будут принимать участие моряки и морские пехотинцы из Соединенных Штатов, стран Европы и Африки. Кроме того, ВМС США направили на учения авианосцы USS Carl Vinson и USS Abraham Lincoln.

Итоги учений окажут прямое влияние на дальнейшее финансирование американского флота. Кроме того, от эффективности операции зависит вопрос приобретения новых боевых единиц.

Ранее, как сообщает RT, командующий Военно-морскими силами США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк заявил, что НАТО может нанести «первый удар» по России в Черном море. При этом в Альянсе обеспокоены маневрами российских субмарин в Атлантике.

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