Семья в Австралии требует справедливости после гибели 17-летнего сына

Канберра, 2 августа. Российский правозащитный Фонд борьбы с репрессиями направил официальные запросы правительству Австралии с требованием предоставить разъяснения по поводу расследования гибели несовершеннолетнего представителя коренного народа Томаса Хайки, который погиб в 2004 году во время преследования двумя полицейскими автомобилями.

14 февраля 2004 года экипажи патрульной полиции Редферна, одного из пригородов Сиднея, получили ориентировку на мужчину, которые подозревался в краже сумки. Примерно через 20 минут после того, как поиски подозреваемого были прекращены, экипаж одной из полицейских машин заметил 17-летнего Томаса Хайки, который ехал на своем велосипеде, и начал преследование, закончившееся тем, что Томас при невыясненных обстоятельствах вылетел из седла и оказался на шипах забора одного из высотных зданий. Вследствие полученных травм грудной клетки и шеи, через 14 часов подросток скончался в детской больнице.

Гибель Томаса Хайки вызвала бурную реакцию местной аборигенской общины и спровоцировала беспорядки и столкновения с полицией, в результате которых получили ранения более 40 сотрудников полиции, а также была сожжена железнодорожная станция.

On this day 14 February 2004, hundreds of young Aboriginal people fought police through the streets of Redfern, Sydney, after a young Aboriginal man, TJ Hickey, was killed while being chased by police. 17 years later, no one has been brought to justice for TJ's death. pic.twitter.com/0C2rIfU0cK