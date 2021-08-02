Канберра, 2 августа. Российский правозащитный Фонд борьбы с репрессиями направил официальные запросы правительству Австралии с требованием предоставить разъяснения по поводу расследования гибели несовершеннолетнего представителя коренного народа Томаса Хайки, который погиб в 2004 году во время преследования двумя полицейскими автомобилями.

14 февраля 2004 года экипажи патрульной полиции Редферна, одного из пригородов Сиднея, получили ориентировку на мужчину, которые подозревался в краже сумки. Примерно через 20 минут после того, как поиски подозреваемого были прекращены, экипаж одной из полицейских машин заметил 17-летнего Томаса Хайки, который ехал на своем велосипеде, и начал преследование, закончившееся тем, что Томас при невыясненных обстоятельствах вылетел из седла и оказался на шипах забора одного из высотных зданий. Вследствие полученных травм грудной клетки и шеи, через 14 часов подросток скончался в детской больнице.

Гибель Томаса Хайки вызвала бурную реакцию местной аборигенской общины и спровоцировала беспорядки и столкновения с полицией, в результате которых получили ранения более 40 сотрудников полиции, а также была сожжена железнодорожная станция.

On this day 14 February 2004, hundreds of young Aboriginal people fought police through the streets of Redfern, Sydney, after a young Aboriginal man, TJ Hickey, was killed while being chased by police. 17 years later, no one has been brought to justice for TJ's death. pic.twitter.com/0C2rIfU0cK — People’s History of Australia (@PeoplesHistory4) February 14, 2021

Несмотря на широкий общественный резонанс, расследование дела вызвало лишь новые вопросы. Показания свидетелей говорят о том, что Хайки оказался на шипах после того, как в него врезался один из полицейских автомобилей, преследовавших подростка. Основной свидетель со стороны полиции, констебль Холлингсворт, в нарушение законодательства отказался давать показания, мотивируя это нежеланием свидетельствовать против себя.

Коронер, который проводил расследование, заявлял, что «возможно, офицеры Рейнольдс и Холлингсворт не были полностью откровенны с самого начала» и критиковал Рейнольдса как «довольно плохого свидетеля с необычайным отсутствием памяти о том, что я бы счел значимыми событиями». Тем не менее, заключение офиса коронера гласит, что смерть Томаса Хайки стала результатом «трагической случайности» и наступила в результате столкновения велосипеда, на котором ехал погибший, с бордюром.

Семья погибшего обвинила сотрудников полиции, которые сняли Томаса с забора до оказания ему первой помощи, в непрофессиональных действиях, которые вызвали обильное кровотечение и, возможно, привели к его гибели.

13 years ago Aboriginal teen TJ Hickey died after police followed him. That sparked the Redfern riots. Family are still waiting on justice. pic.twitter.com/h0gBGgFoX3 — Allan Clarke (@AllanJClarke) February 13, 2017

С 2005 года родные погибшего обращаются к властям с просьбой установить на месте его смерти мемориальную табличку, однако получают отказы. В 2019 году Семья Хайки собрала 12 тысяч подписей под петицией, требующей проведения независимого расследования обстоятельств гибели Томаса. Несмотря на это, правительство Нового Южного Уэльса не спешит выполнять законные требования общественности.

«Если мы не получим извинений, если мы не получим разрешения на установку мемориальной доски, если мы не проведем новое расследование, мы будем продолжать борьбу в течение 11, 12, 15, 20, 25, 30 лет», — говорит Рэй Джексон, представитель Ассоциации социальной справедливости коренных народов.

Российские правозащитники выражают свою обеспокоенность ситуацией с соблюдением прав человека и законов правительством Австралии и намерены добиться проведения объективного расследования в деле гибели несовершеннолетнего, который стал жертвой полицейского произвола. Инициативная группа Фонда борьбы с репрессиями, который был создан при поддержке бизнесмена Евгения Пригожина заявляет о необходимости бороться с полицейской жестокостью и готовы оказать родным Томаса Хайки необходимую правовую и информационную поддержку.