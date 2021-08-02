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Угрозы Европы «перекрыть» со своей стороны «СП-2» оценили в МГ «Патриот»

  /   Обновлено: 02 августа 2021 18:13
Экономика
Угрозы Европы «перекрыть» со своей стороны «СП-2» оценили в МГ «Патриот»
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 2 августа. Реальность перекрытия трубопровода «Северный поток — 2» с европейской стороны оценил в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Германия может принять меры по «СП-2» на национальном уровне и выступить за штрафные санкции, заявил ранее кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет.

Подобное мнение прокомментировал эксперт Сергей Пикин. Он пояснил, что подобные антироссийские заявления делают все политики, идущие к власти. Но на практике это совершенно нереально.

«... и как только они приходят к власти и садятся на кресло реального руководителя, они понимают, что жизнь намного «многограннее» и нельзя совершать резких телодвижений», — пояснил эксперт в ходе прямого эфира.

Например, президент США Джо Байден так и не ввел никаких санкций в отношении российского газопровода. Теоретически он имел такую возможность, но практически ничего не было.

«Байден оказал здесь даже большую поддержку, чем Трамп (экс-президент США. —Прим. ред.), несмотря на все его заявления относительно «Северного потока — 2», — отметил Пикин.

Перекрывать газ в Европе никто не будет, так как восточное направление дает минимум 33-35% всего объема потребляемого газа в регионе. Заместить это нечем, физически нет объема газа, который может прийти в Европу.

«Поэтому подобные заявления носят политический характер, даже если и будут санкции — они никогда не вводятся против областей инфраструктурного значения. Например — снабжение Европы газом, такого нет и сейчас, и никогда и не будет», — заверил глава фонда.

Читатели немецкой газеты Die Welt ранее высмеяли заявление Лашета о санкциях против России в связи с «угрозами» для Украины, которые могут исходить от «Северного потока — 2».

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