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Опекуна из Тюмени будут судить за избиение и крупную кражу денег у подопечных
Происшествия
Опекуна из Тюмени будут судить за избиение и крупную кражу денег у подопечных
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Обвинительное заключение в отношении 40-летней жительницы деревни Ушаковка Тюменского района уже утверждено прокурором. Ее обвиняют в преступлениях, предусмотренных ч. 3 и 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета, в крупном и особо крупном размере) и ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание).

«Расследованием установлено, что женщина являлась опекуном четырех недееспособных лиц 1994, 1997, 1998 и 1999 годов рождения. Используя мобильное приложение, она с апреля 2018 года по январь 2021 года похитила со счетов опекаемых более 5,2 млн рублей», — рассказали в прокуратуре Тюменской области.

Также удалось выяснить, что опекун систематически наносила побои подопечной-девушке 1997 года рождения. В настоящий момент «ушлого и агрессивного» опекуна освободили от исполнения обязанностей.

«Прокуратура района внесла представление начальнику управления социальной защиты населения города Тюмени и Тюменского района в целях усиления контроля за деятельностью опекунов и попечителей», — добавили в надзорном ведомстве.

Тем временем уголовное дело направлено в Тюменский районный суд, где будет рассмотрено по существу.

Ранее ФАН писал, что сотрудник краснодарского Россельхознадзора ответит за крупную взятку в суде. Удалось выяснить, что он требовал у предпринимателя систематически передавать ему взятки в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей за увод от административной ответственности и дальнейшую беспрепятственную реализацию мясной продукции без необходимых документов.

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