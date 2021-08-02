«После» не значит «вследствие»: академик Покровский о трагедии в краснодарской семье

Смерть краснодарской семьи, привившейся от COVID-19, не стоит связывать с самим препаратом, считает известный вирусолог и эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский. Свои мнением о случившейся трагедии ученый поделился в ходе беседы с ФАН.

По сообщениям СМИ, родители и бабушка школьницы из Краснодара, скончавшиеся после прививки от коронавируса, успели получить только первый компонент вакцины. Полагаться на сообщения, называющие этот факт причиной трагедии, нельзя, считает Покровский.

«Мы имеем только информацию, что три человека умерли через некоторое время после прививки. Если «после», то не значит «вследствие», как говорится. Известное такое выражение», — говорит ученый.

По его словам, сейчас важно провести специальную судебно-медицинскую экспертизу — только она способна установить истинную причину смерти. А вот на основании публикаций информационных агентств никакого заключения в этой крайне непонятной ситуации сделать не получится.

«Нужно установить все-таки причину смерти, пока нет данных, что они умерли от коронавирусной пневмонии. Мы знаем отдельные случаи, но чтобы целая семья умерла — это само по себе удивительное явление, поэтому, конечно, здесь нужна очень солидная судебно-медицинская экспертиза. Только после этого можно сделать какое-то заключение», — полагает Покровский.

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Одно остается ясным — вакцина «ЭпикВакКорона», которой привились члены семьи, не повлияла на печальный исход событий. В безопасности отечественных препаратов сомневаться не приходится, уверен вирусолог.

«Наши вакцины, конечно, самые лучшие в мире. Но, как говорится, это тоже еще покажет время. Поэтому пока без достаточного количества именно медицинских данных делать какое-нибудь заключение — преждевременно», — заключает эксперт.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что регулярная ревакцинация от COVID-19 поможет обезопасить организм от возможного заражения. По его словам, достаточный уровень иммунитета для защиты от заболевания пока точно не известен — ученые все еще ведут исследования в этом направлении.