Спрогнозированы перспективы газотранспортной системы Украины

Санкт-Петербург, 2 августа. Свое видение будущего газотранспортной системы (ГТС) Украины озвучил Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития.

Специалист поделился мнением об украинской транзитной инфраструктуре в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот». Пиков утверждает, что даже после запуска «Северного потока – 2» ГТС будет использоваться. По его оценке, до 20 миллиардов кубометров газа по-прежнему будет проходить через систему.

«Украина с помощью транзита берет 10 млрд кубов газа... она покупает его у западных трейдеров, переплачивает за российский газ... Требуются резервные мощности — это два. Пиковое потребление газа требует наличие газовых хранилищ, в совокупности это все будет давать транзита через Украину 15-25 миллиардов кубометров, это гарантированный объем», — оценил эксперт.

Несмотря на потенциальную востребованность, ГТС может оказаться в плачевном состоянии из-за отсутствия должного ремонта, утверждает Пиков. Когда Украина перестанет получать дополнительные деньги от транзита, государство будет вынуждено уменьшить финансирование системы.

«Деньги за счет транзита шли на наполнение бюджета, поэтому денег будет уходить еще меньше на ее поддержку... но на реконструкцию требуются миллиарды, миллиарды долларов — это факт. Их сейчас нет и не планируется — это тоже факт, она постепенно будет деградировать и должна будет разбираться на металлом», заключил Пиков.

Похожую оценку высказывали и другие экономисты. Единственным гарантом сохранности ГТС Украины может стать продление истекающего в 2024 году соглашения с Россией о транзите энергоносителей.