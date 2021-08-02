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Донбасс сегодня: семь солдат ВСУ взорвались в зоне ООС, у Киева кончается личный состав
Новороссия
Донбасс сегодня: семь солдат ВСУ взорвались в зоне ООС, у Киева кончается личный состав
dpsu.gov.ua  /  Государственная пограничная служба Украины

Донбасс, 2 августа. Солдаты ВСУ взорвались во время переоборудования БПЛА. Командование ООС держит личный состав армии на передовых сверх нормы. Пятеро украинских силовиков подорвались на термобарической гранате. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

За сутки боевая обстановка на линии соприкосновения в Донбассе несколько улучшилась. Войска Киева совершили две огневые провокации по районам населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Применялись 82-мм минометы, гранатометы различного типа и стрелковое оружие. В Луганской Народной Республике обстрелов не зафиксировано.

Солдаты ВСУ взорвались во время переоборудования БПЛА

Разведка Народной милиции ДНР сообщает об очередном инциденте на передовых позициях противника. В районе поселка Гранитное на позициях 2-го батальона 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ произошел взрыв боеприпаса во время переделывания обычного беспилотника в ударный. Двое военнослужащих разведывательной роты батальона получили ранения. Командир бригады лично прибыл на место инцидента для проведения разбирательства. В Донецке отмечают, что в вышестоящий штаб доклад украинским командиром произведен якобы по факту обстрела со стороны ДНР.

Пятеро украинских силовиков подорвались на термобарической гранате

В районе Новотошковского Луганской области пятеро украинских военных подорвались в блиндаже в результате срабатывания ручной гранаты РГТ-27С, сообщают в Народной милиции ЛНР. Взрыв произошел на позициях 34-го батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ во время проведения личным составом инженерных работ. Взрыв термобарического боеприпаса привел к серьезным потерям — двое военнослужащих ВСУ погибли, трое получили ожоги различной степени тяжести.

Донбасс сегодня: семь солдат ВСУ взорвались в зоне ООС, у Киева кончается личный состав
Народные новости  / Дмитрий Астрахань

Командование ООС держит личный состав ВСУ сверх нормы

Несмотря на крайне низкий уровень морально-психологического состояния личного состава передовых частей ВСУ, командование силовой операции реализовывает мероприятия по продлению сроков пребывания солдат в зоне силовой операции. Об этом сообщают в управлении Народной милиции ЛНР со ссылкой на данные разведки.

В связи с низкой укомплектованностью 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ (часть укомплектована всего на 40%) командир бригады по согласованию со штабом силовой операции продлил сроки пребывания личного состава в зоне ООС на 21 день. В бригаду направлены специалисты по морально-психологическому обеспечению, которые должны убедить силовиков в необходимости мер.

 

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