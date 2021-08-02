МИД РФ указал на отсутствие фактов причастности Ирана к атаке на танкер Mercer Street

Москва, 2 августа. Доказательства причастности Ирана к нападению на танкер Mercer Street отсутствуют, сообщили в МИД России.

Обвинения Тегерана в причастности к нападению на израильское судно не подкреплены фактами, передает РИА Новости со ссылкой на источник в дипломатическом ведомстве. В связи с этим нет ни малейших оснований полагать об участии иранской стороны в инциденте с Mercer Street, подчеркнули в МИД России.

Инцидент произошел 29 июля вблизи побережья Омана. В связи с произошедшим МИД Британии ранее вызвал посла Ирана. Также официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде опроверг обвинения со стороны Вашингтона и Лондона.