Чем рискуют туристы с Востока, решившие отдохнуть на Украине

1.Саудиты заполонили Киев, их охотно грабят на улицах и в ресторанах

2.Украинский криминальный сервис грабит туристов с Ближнего Востока

Нынешним летом Украина получила нежданный подарок — на фоне общего обнищания и упадка в страну хлынули богатые туристы из Саудовской Аравии. В нормальном государстве саудитов берегут как зеницу ока. Но на Украине их бросают на произвол судьбы, а число преступлений в Киеве против приезжих богатеев растет как на дрожжах. Корреспондент ФАН передает из украинской столицы.

Украина переживает бум туризма из Саудовской Аравии, гости-саудиты занимают треть всех мест в дорогих отелях, радостно заявил глава Всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха.

«Саудиты заполонили улицы Киева, Львова и Одессы. Они приезжают большими семьями и компаниями, посещают достопримечательности и дорогие магазины. На работников нашей туриндустрии буквально пролился «золотой дождь». Самый популярный маршрут для гостей из СА: Киев — Львов — Буковель — Киев. Все дорогие отели Киева забронированы до конца лета, въездные туроператоры срочно набирают персонал», — сообщил он.

Большинство граждан СА прилетает на Украину прямыми рейсами лоукостера Flynas, причем все самолеты загружены под завязку. По данным туроператоров, успех Украины в привлечении туристов с Ближнего Востока связан с тем, что в условиях пандемии Киев предложил гостям безвизовый въезд с прививкой любой вакциной, одобренной ВОЗ. Как заявил СМИ эксперт Украинского института будущего Юрий Романенко, Украина за одно лето может получить от туризма из СА не менее 100 млн долларов.

«Граждане СА и других арабских монархий оставили на Украине уже более 25 млн долларов. По итогам лета эта сумма может превысить 100 млн долларов. Средние траты за день у саудитов составляют около 500 долларов на человека, а реальные траты еще выше, — сообщил аналитик. — Я общался с владельцами апартаментов в Киеве, они говорят: саудиты «сделали сезон». Там, где украинцы платят 3,5 тысячи гривен (10 тысяч рублей) за ночь, с арабов смело берут 7 тысяч (20 тысяч рублей). В Карпатах саудиты загрузили 15% номеров гостиниц, и тем самым подняли цены буквально до небес».

По мнению Романенко, это уникальный феномен, он наглядно демонстрирует, как могла бы процветать Украина, если бы сделала ставку на свободу, а не на излишнее регулирование всего и вся.

«Саудиты массово полетели отдыхать на Украину из-за того, что курортные страны Европы, да и всего мира, закрыты из-за COVID-19. Украина выгодно смотрится на этом фоне, и либерализация визового режима с СА привела к тому, что многие ее граждане рванули дышать сюда. Дышать в прямом смысле слова, потому что летом у них бывает 50–60 градусов жары, и многие стараются уехать в более прохладные страны. Тут бы украинскому МИД и прочим ведомствам «ковать железо, не отходя от кассы». А нашему бизнесу — разворачивать промоакции и инфраструктуру для туристов. Но на деле этого почти не происходит — ведь люди у нас инертны, они даже не могут оценить своего счастья, а все процедуры забюрократизированы», — заключил эксперт.

Как пишут местные СМИ, гостей с Востока привлекают на Украине природа, зелень и умеренный климат.

«После +55 градусов в Эр-Рияде +33 в Киеве — для нас вполне прохладные и комфортные. Такая погода напоминает зиму в Саудовской Аравии», — говорят туристы.

Их не пугают ливни и грозы, периодически затопляющие Киев: для саудитов, годами не видящих дождей, это настоящее природное шоу.

Впрочем, это не вся правда. Среди главных бонусов, притягивающих саудовских путешественников как магнитом, — невероятно дешевый алкоголь, который здесь можно добыть в любое время дня и ночи. На родине за его употребление, тем более прилюдное, могут упечь в тюрьму. А на Украине «истинные мусульмане» отрываются как могут. Чтобы в этом убедиться, достаточно зайти в любой ночной клуб Киева.

Столь же сильно привлекают туристов из СА многочисленные развлечения Киева, многие из которых в строгой мусульманской монархии запрещены или отсутствуют. Например, тут можно купить на нешумном углу воздушный шарик, заполненный эфиром. Или от души погонять по ночным набережным на арендованном спорткаре, а на гоночном катере — по днепровской глади.

Самая главная приманка для мужчин из СА — это местные женщины, красивые, доступные и недорогие. Приехав из страны, где за один нескромный взгляд в сторону дамы можно нарваться на скандал с поножовщиной, саудовская молодежь балдеет от украинок. Ведь те стройны, ухожены и требуют за свои услуги какие-то 500–800 долларов — невеликие деньги по меркам СА.

При этом гостеприимство украинских властей ограничилось визовыми послаблениями и приветственными словами. Саудовцам, приезжающим большими группами и семьями, очень не нравится почти полное отсутствие халяльной (приготовленной по мусульманским обрядам) еды в кафе и ресторанах Киева, а также обилие свинины в меню. Их искренне пугают огромные ямы и бугры на дорогах, столь привычные киевлянам. Но больше всего раздражают богатых туристов плохая медицина, а также неторопливый и хамоватый сервис в отелях.

В целом украинский турбизнес напоминает деревенского дурачка, который случайно нашел в луже золотой червонец и теперь готовится употребить свою находку в качестве грузила для удочки. Те из местных, кто поумнее, понимают: саудовские туристы — это внезапный подарок судьбы. Раньше те выбирали отдых в Турции, Ливане или ОАЭ. Но Турция горит и страдает от коронавируса, соседние Эмираты надоели, а Ливан никак не может восстановиться от последствий прошлогодних взрывов.

Прямые рейсы в Киев и безвиз для граждан СА способствовали тому, что с начала июня на Украину прибыло уже более 30 тысяч саудитов. По данным туроператоров, они приезжают в страну в среднем на неделю и за это время тратят минимум три тысячи долларов (некоторые — более десяти тысяч). Но на фоне провального гостиничного сервиса и плохих медуслуг украинцы не могут обеспечить гостям даже безопасность.

Богатые арабы нуждаются в особом присмотре, ведь у них на родине никто не ворует. За банальное воровство в Эр-Рияде, как гласит молва, отрубают руки прямо на центральной площади. На Украине же воровство — это чуть ли не национальный спорт, а полиция чудовищно неэффективна и нерасторопна. Так что у местных карманников и уличных грабителей сейчас буквально золотой сезон: саудиты беспечны, носят при себе дорогие аксессуары и крупные суммы в валюте.

Киевские оперативники фиксируют — в этом сезоне с наплывом туристов из стран Персидского залива статистика краж и ограблений приезжих резко пошла в рост. Вот всего несколько сообщений из криминальных сводок последних двух недель.

«Неудачно закончился для двух туристов визит в развлекательный комплекс «Арена Сити» на улице Бассейной в Киеве. Пока двое разомлевших граждан СА отдыхали в клубе «Арена», их заприметили «работавшие» в заведении карманники. Под утро, когда гости совсем уморились, у них украли все, что было в карманах. Когда саудиты собрались заплатить по счету, выяснилось, что у них украли портмоне с деньгами и банковскими картами, а также последние модели iPhone и паспорта граждан СА, без которых они не смогут вернуться на родину. Полиция начала расследование по статье «Кража».

«Крупная кража произошла в заведении Eshak на улице Большая Васильковская в Киеве. В ресторане ужинал 29-летний гость из СА, при себе в сумке у него было 30 тысяч долларов. Турист так увлекся трапезой, что не заметил воровского приема — «подсида». Бандиты подсели за соседний столик, поближе к жертве, и, когда она потеряла бдительность, ловким движением руки увели у нее из-под носа ценные вещи. Когда приезжий заметил кражу 30 тысяч долларов, «щипачи» уже ушли из ресторана. Полиция начала расследование по статье «Кража в особо крупном размере».

«В ночь на воскресенье в Киеве на улице Московской гражданин СА подвергся групповому ограблению. После полуночи саудит направлялся к себе на арендованную квартиру, когда к нему подошла группа из восьми неизвестных, они избили туриста и отняли все ценные вещи. Среди украденных вещей — дорогие наручные часы, мобильный телефон и 15 тысяч гривен наличными. Турист еле вырвался из рук уличных грабителей и сумел позвать на помощь. Полиция начала расследование по статье «Грабеж, совершенный группой лиц».

Таких сообщений в украинских СМИ этим летом десятки: помимо карманных краж у богатеньких арабов прямо на улице вырывают из рук дорогие айфоны, жестко обманывают их в такси и обсчитывают в ресторанах. Вороватый украинский сервис счастлив, ведь саудиты вообще не привыкли к криминалу. А для киевских карманников и громил пугливые арабские гости — самая желанная добыча.

Напомним, с 13 июля арабских туристов на Украине может стать еще больше — начнет действовать новый авиарейс, который свяжет Эль-Кувейт и Киев. Выполнять его дважды в неделю будет кувейтская авиакомпании Jazeera Airways. По словам дипломатов, прямой авиарейс с Украины в Кувейт запускается впервые за десятилетия. Впрочем, местные отельеры и туроператоры вряд ли смогут гарантировать кувейтцам достойный сервис, а силовики — безопасность. Так же, как не смогли гарантировать все это саудитам. Поэтому всплеск интереса арабских туристов к Украине, скорее всего, окажется одноразовым.