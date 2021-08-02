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Спецпредставители президента России и генсека ООН обсудили урегулирование в Ливии

  /   Обновлено: 02 августа 2021 17:45
Политика
Спецпредставители президента России и генсека ООН обсудили урегулирование в Ливии
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 2 августа. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку Михаил Богданов и спецпосланник генсека ООН Ян Кубиш обсудили вопросы по урегулированию ситуации в Ливии.

В ходе телефонного разговора стороны обстоятельно обговорили комплекс вопросов, касающихся процесса ливийского урегулирования, говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел России.

Особое внимание Богданов и Кубиш уделили проблематике подготовки к проведению президентских и парламентских выборов в Ливии, которые намечены на 24 декабря.

Дипломаты договорились о продолжении тесной координации усилий двух стран в налаживании межливийского диалога. Также они выразили поддержку деятельности Совместного военного комитета «5+5» в Женеве, нацеленную на объединение всех вооруженных сил Ливии.

Ранее НСН сообщала, что у берегов Ливии в результате крушения лодки погибли 57 нелегалов, направлявшихся в Европу. Еще один трагический случай с мигрантами произошел в Эгейском море — утонуло судно с десятками человек.

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россия ливия богданов кубиш
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