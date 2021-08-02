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Названы четыре русские привычки, которые удивляют иностранцев
Общество
Названы четыре русские привычки, которые удивляют иностранцев
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 2 августа. Некоторые привычки, которые русские могут за собой даже не замечать, бросаются в глаза иностранцам, удивляя их до глубины души.

Россиянка за годы, прожитые в браке с иностранцем, выяснила, что именно в поведении русского человека им кажется необычным. Так, например, за границей не принято «все свое носить с собой», особенно если едешь куда-нибудь в другой город всего на несколько дней.

По словам женщины, ее муж обычно берет пару джинсов, пару футболок, белье, обувь и все. Все остальное необходимое, по его мнению, можно приобрести по приезде, поскольку оно не стоит таких уж больших денег, а место в багаже занимает порядочно.

Еще одной уникальной привычкой супругу россиянки показался способ русских мужчин здороваться. Зачастую для этого используются рукопожатия, однако, на Западе так принято делать только во время деловых встреч.

Кроме того, много вопросов вызывает постоянные приглашения выпить чаю, даже если в гостях не планируется провести много времени. Иностранцу такое кажется непонятным: зачем так настаивать на чае? И почему именно этот напиток, а не кофе, например, задался он вопросом.

«Вот не знаю, традиция у нас такая. Даже уже привычка», — объяснила ситуацию женщина в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Вдобавок к этому у русских принято всегда за собой доедать, так как к этому приучают еще с детства. Но иностранцу такое пришлось в новинку.

Переехавшая в Германию россиянка ранее призналась, какие привычки после свадьбы перенял ее муж-немец. К примеру, он стал чаще питаться домашней едой, отказавшись от многочисленных походов в ресторан.

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