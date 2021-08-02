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Британские ученые обнаружили разницу в симптомах коронавируса у женщин и мужчин
Общество
Британские ученые обнаружили разницу в симптомах коронавируса у женщин и мужчин
pixabay.com/PD

Лондон, 2 августа. Мужчины и женщины страдают разными симптомами коронавирусной инфекции, заявили британские ученые из Королевского колледжа Лондона.

В рамках исследования они изучили данные около 38 тыс. инфицированных взрослых. Как оказалось, представители сильного пола чаще страдают одышкой, усталостью, ознобом и лихорадкой.

А вот женщинам больше присущи потеря обоняния, боли в груди и кашель. Также выяснилось, что зараженные коронавирусом люди от 60 лет и старше обычно жалуются на диарею, а не на потерю запахов.

Российский врач Тимур Пестерев ранее предупредил, что чихание может указывать на коронавирус у вакцинированных. При этом получившие прививку могут даже не заметить, что болеют.

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женщины мужчины симптомы коронавирус
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