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Депутат парламента Ливии заявил о присутствии боевиков ИГ на западе страны
Ливия
Депутат парламента Ливии заявил о присутствии боевиков ИГ на западе страны
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 2 августа. Террористы передвигаются в западном регионе Ливии и тренируют боевиков из Туниса. Об этом сообщил член Комитета по обороне и национальной безопасности Палаты представителей Али ат-Такбали.

Депутат рассказал, что экстремисты из соседней республики прошли подготовку в районах на западе страны. Обучение проходило под руководством членов запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1 и под защитой группировок.

По словам Ат-Тикбали, террористы присутствуют в районе Аль-Хататба в Сабрате и в городе Аз-Завия. Они передвигаются по ночам на автомобилях с поднятыми черными флагами.

«Боевики занимаются бандитизмом, похищениями, грабежами, контрабандой и нападают на одинокие полицейские машины», — сообщил депутат Палаты представителей.

Помимо вооружения, у них есть несколько бронированных транспортных средств. Члены ИГ1 (запрещена в РФ) поддерживают связь с «агентами, которые защищают их и предоставляют все необходимое», а также информируют обо всем, что происходит в городах на западе страны.

Ат-Тикбали сказал, что два месяца назад террористы «Ансар аш-Шариа» обучили новых боевиков ИГ, прибывших из Туниса. Мероприятия проходили в районе ад-Дахман в Сабрате. Но после того как об их пребывании стало известно, радикальные исламисты покинули город.

Боевики двух экстремистских организаций имеют официальную штаб-квартиру в Джанзуре, к западу от столицы. Там они свободно находятся. Вооруженные формирования из Аз-Завии обеспечивают им защиту.

«Количество тунисских воспитанников составляет порядка 90 человек. Они передвигаются вместе с боевиками и живут в их домах», — сказал депутат.

Ат-Тикбали добавил, что в районах размещения террористов установлены камеры, что позволяет отслеживать их действия. Города Аз-Завия и Сабрата контролируются вооруженными формированиями. Первый делят группировка Абу Убайда аз-Зави и банда Мухаммада Бахруна.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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