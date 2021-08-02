Эксперт Пикин оценил возможность давления Европы на Россию через «СП-2»

Санкт-Петербург, 2 августа. Стремление Европы использовать «Северный поток — 2» в качестве инструмента для давления на Россию прокомментировал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Европейцы должны иметь возможность перекрытия крана «СП-2», когда нужно будет надавить на Россию, ранее заявил экс-министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен. Насколько возможно такое давление оценил эксперт Сергей Пикин в эфире Медиагруппы «Патриот». Так, по его словам, для политиков газопровод «Северный поток — 2» — образец геополитического противостояния. По сути в нем Москва одержала победу.

«… неважно, как это называется, но для меня это такая аллегория — неважно, кто его производит, это какое-то уникальное колесо из России», — отметил эксперт.

Однако даже в отношении этого колеса можно ввести санкции и вести против него борьбу. Но момент борьбы здесь не важен, значение имеет геополитика. И в этом Россия победила, что не дает покоя многим зарубежным политикам, которые всегда работали на таком противостоянии с Москвой. Дания здесь не исключение, они активные союзники США на европейском континенте.

«Как запад может надавить на Россию? Есть соглашения Байдена (президент США. — Прим. ФАН) и Меркель (канцлер ФРГ. — Прим. ФАН), которое не имеет никакого юридического статуса, это просто политические договоренности между двумя руководителями», — заявил глава Фонда.

При этом один из них через два месяца покинет свой пост. Поэтому Запад пытаться сохранить транзит через Украину, так как это — гарантия получения страной денежных средств. Также европейцам или американцам нужно отдельно поддерживать Киев через зарубежные фонды.

«Мы не отказываемся от того, чтобы прекратить транзит, до конца 2026 года поставки на уровне 40 млрд кубометров в год гарантированы, сейчас даже больше идет», — отметил Пикин.

После 2024 года объемы останутся примерно на том же уровне. Они гарантируют резервирование газотранспортной системы Украины, само потребление. Около 15-25 млрд кубометров газа — это комфортный диапазон, который будет оставаться на этом направлении, заключил эксперт.

Какая судьба может ожидать трубопровод «Северный поток — 2» рассказал глава Федерального ведомства окружающей среды Германии Дирк Месснер.