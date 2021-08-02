ФАС озвучила предельную отпускную цену упаковки вакцины «КовиВак»

Москва, 2 августа. Вакцина "КовиВак" выпускается в упаковках по 50 доз. Ее стоимость была согласована на основании ранее установленных цен за одну дозу препарата.

Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) согласовала предельную отпускную стоимость одной упаковки вакцины от коронавирусной инфекции «КовиВак». Она составила 21 650 рублей, сообщается на официальном канале ведомства в мессенджере Telegram.

Отмечается, что одна упаковка вакцины содержит 50 доз. Установленная цена соответствует ранее согласованной стоимости одной дозы препарата — 433 рубля. Как указали в ФАС, препарат «КовиВак» включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

«КовиВак» — вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная специалистами Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова. Как сообщалось ранее, перед прохождением вакцинации рекомендуется предварительно проконсультироваться с врачом-терапевтом.