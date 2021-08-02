Клинцевич обратился к российским десантникам с поздравлениями ко Дню ВДВ

Москва, 2 августа. Воздушно-десантные войска РФ не имеют аналогов в других странах мира, а уровень подготовки российских солдат беспрецедентен, заявил экс-сенатор Совета Федерации Франц Клинцевич.

В эфире «Радио 1» политик обратился к российским десантникам и ветеранам с поздравлениями ко Дню ВДВ. В частности, он отметил особую историю и структуру российских десантных войск, которые сегодня являются действительно уникальными.

«Могу утвердительно говорить, что на протяжении всего периода с момента создания воздушно-десантных войск в России аналогов в мире не было. Нынешнее вооружение воздушно-десантных войск, уровень индивидуальной подготовки солдат и офицеров несравнимы ни с одной армией. Ни в одной армии нет такой техники», — заявил Клинцевич.

Ранее с профессиональным праздником десантников также поздравил президент РФ Владимир Путин. В своем обращении он отметил, что в рядах ВДВ всегда служили люди особой закалки, с несгибаемым характером и братской сплоченностью.