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Подозреваемый отрезал себе язык из-за боязни проболтаться сыщикам
Происшествия
Подозреваемый отрезал себе язык из-за боязни проболтаться сыщикам
wikipedia.org  /  Bobso the great / CC0

Краснодар, 2 августа. Подозреваемый лишил себе языка во время задержания силами специального назначения МВД в Краснодаре. Как стало известно ФАН, житель южного региона РФ подозревается в незаконном сбыте наркотиков.

В дежурную часть полиции по Краснодару 1 августа поступило сообщение от оперативного уполномоченного. Офицер доложил, что по адресу: улица Симиренко, дом 37 идет стрельба. Сотрудник указал, что один из обитателей квартиры получил огнестрельное ранение.

На место происшествия выдвинулись сотрудники патрульно-постовой службы и врачи скорой помощи. Приехав в квартиру, они увидели бойцов сил специального назначения и задержанного. При его осмотре врачи с удивлением обнаружили, что у него отсутствует язык. Пулевых ранений на теле задержанного обнаружено не было.

«Нами была получена оперативная информация, что по указанному адресу происходит продажа наркотических средств, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — За квартирой установили скрытое наблюдение. На данный адрес постоянно приходили лица, которые склонны к употреблению психотропных веществ».

Силовики проанализировали информацию и решили ликвидировать наркопритон. Чтобы задержание подозреваемых прошло без сучка и задоринки, сыщики решили воспользоваться услугами отряда специального назначения «Гром» МВД РФ.

«Когда в квартиру ворвались бойцы, раздались выстрелы. К сожалению, во время задержания 29-летний обитатель квартиры выхватил нож и отрезал себе язык. Как мы предполагаем, он боялся проболтаться о своих преступных деяниях следователю. Однако истинные причины членовредительства нам пока неясны по объективным причинам — задержанный, к сожалению, не может разговаривать», — дополнил источник.

Подозреваемого в сбыте наркотиков поместили в местную больницу. Его охраняют стражи порядка, подозревающие, что мужчина может скрыться из медицинского учреждения. Блюстители закона решают вопрос о помещении его под стражу.

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наркоторговля членовредительство
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