Беспилотники обнаружили тела пропавших мужчин в Ноябрьске и Новом Уренгое

Салехард, 2 августа. Около 30 человек принимали участие в поисках двух пропавших мужчин в Ноябрьске и Новом Уренгое. Беспилотникам удалось обнаружить их тела в болотной местности и на берегу реки Пур.

В поисково-спасательном мероприятии участвовали как сотрудники полиции, так и волонтеры отряда «Лиза Алерт», сообщает сайт «Ямал -Медиа». Помимо этого, специалисты использовали в работе несколько беспилотников.

Благодаря гаджетам им удалось сделать более 350 фотографий местности. Снимки были тщательно изучены, и в ночь на 1 августа на них эксперты обнаружили тело первого пропавшего. Останки были найдены в труднодоступном заболоченном месте.

Утром оперативники незамедлительно отправились на разведку и в результате подтвердили информацию. Тело второго мужчины было обнаружено на берегу реки Пур.