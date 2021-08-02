Политолог Корнилов заявил, что Тимановской будут «пользоваться все, кому не лень»

С того самого момента, когда спортсмен начинает лезть в политику, его карьера в спорте заканчивается. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Кристине Тимановской, белорусской легкоатлетке, которая попросила политического убежища в посольстве Польши в Токио, предоставлена польская гуманитарная виза. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел этой страны Марчин Пшидач. По его словам, Варшава сделает все, чтобы бегунья могла продолжить спортивную карьеру. Также стало известно, что семья Тимановской минувшей ночью покинула Республику Беларусь, опасаясь за свою безопасность.

«После такого смачного политического скандала страны выстроятся в очередь, чтобы предоставить Тимановской убежище, — убежден Корнилов. — Причем, вы знаете, я попытался разобраться, с чего все в итоге началось, и понял, что спусковым крючком для всей этой истории послужила тупость белорусских спортивных чиновников. Судя по тому абсолютно неполитическому, безвинному посту в Instagram, который сделала легкоатлетка, она вполне справедливо возмутилась решением этих людей. Из-за их, как она выразилась, «косяка» с допинг-пробами других спортсменок, ее, бегунью на короткие дистанции, поставили на эстафету 4х400».

Поступить подобным образом, заметил политолог, было верхом непрофессионализма, поскольку двухсот и трехсотметровый легкоатлет чаще всего не может бегать на такие дистанции, как 400 или 800 метров.

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«Бег на короткие и бег на средние дистанции — это два совершенно разных вида спорта! — заявил эксперт. — Это знают все, даже неспециалисты! Так что Тимановская вполне резонно возмутилась этим странным решением. А вот дальше последовала череда событий, которые превращают молодую и, возможно, талантливую спортсменку в политическую фигуру, а если точнее, то в жертву репрессий «белорусского режима». И именно так ее теперь и будут раскручивать!»

Собеседник ФАН убежден: о дальнейшей профессиональной спортивной карьере Тимановская может забыть. Пока она получит гражданство другой страны и войдет в состав ее национальной сборной, пройдет не один год.

«Возможно, этого не произойдет и вовсе, — добавил Корнилов. — Все. Будущее в спорте ей загубили. Но ею, разумеется, сполна попользуются! Да и сама Тимановская, поняв, что назад дороги уже нет, что надо прибиваться к какому-нибудь берегу, начала накручивать историю вокруг себя. Вы же понимаете, что, уйди она «втемную» и заяви, что политика ее не интересует, ей не были бы рады ни в Литве, ни в Польше, ни в Чехии, ни где бы то ни было еще. Теперь она играет жертву, которая выбрала путь отторжения от своей Родины. Эксплуатировать ее будут все кому не лень — месяц, может, год. Затем отправят в тираж и забудут».

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей заявил, что Тимановская «унизила» Белоруссию.