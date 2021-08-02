«Баба-яга против»: аналитик Пикин объяснил, чем «СП-2» не угодил европейцам

Европейские политики вновь в негативном ключе заговорили о проекте «Северный поток – 2». Так, экс-глава МИД Дании Уффе Эллеманн-Йенсен призвал коллективный Запад приложить все усилия, чтобы превратить окончание строительства российского газопровода в пиррову победу. Что стоит за резкими высказываниями европейцев? Могут ли они своими санкциями перекрыть «Северный поток – 2»? Зачем Западу оставлять транзит газа через столь ненадежную Украину? Как долго еще протянет газотранспортная система Украины? На эти и другие вопросы ответил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

По мнению Сергея Пикина, столь резкие заявления европейских и украинских политиков можно оценивать, как «предсмертную агонию». Даже США уже признали, что проект завершен.

«Первая нитка была построена месяц назад, вторая — скоро будет завершена, потом тестирование, регистрация и сертификация. В октябре мы уже увидим поставки газа по этому трубопроводу. А все эти высказывания больше напоминают жанр «Баба-яга против», — считает спикер.

Пикин уверен, в геополитическом противостоянии вокруг «Северного потока – 2» Москва одержала победу. При этом он отметил, что эта победа стала ударом для политиков, которые зарабатывали свои очки на противостоянии с Россией.

Но окончание строительства — это еще не конец игры, поэтому нельзя исключать дальнейших попыток давления на нашу страну. Угроза, по мнению эксперта, могла бы исходить от договоренностей Ангелы Меркель и Джозефа Байдена. Но они носят исключительно политический характер и не имеют юридической силы. К тому же Меркель через два месяца предстоит покинуть свой пост. Однако Запад все равно будет вставлять России палки в колеса, пытаясь сохранить газовый транзит через Украину. Как объяснил Пикин, европейцы заинтересованы в том, чтобы Украина получала хоть какие-то деньги от России, а не легла тяжким бременем на европейские и американские фонды. Однако наша страна и не собирается полностью отказываться от украинского транзита, она лишь сокращает объемы.

«Надо понимать, что мы не отказываемся от транзита через Украину. До конца 2024 года ежегодный транзит в 40 млрд кубометров гарантирован. После 2024-го определенные объемы тоже останутся: 15–25 млрд — это комфортный диапазон, который будет оставаться на этом направлении», — пояснил он.

Угрозы заблокировать «Северный поток — 2», по мнению эксперта, и вовсе носят популистский характер. Никто в Европе не будет перекрывать газ, уверен Пикин, поскольку 30–35% от всего потребляемого газа ЕС поставляет Россия. Заместить эти объемы нечем. Несмотря на то, что Старый свет давно уже выступает под лозунгами «зеленых», даже они понимают — резкий отказ от углеводородов невозможен.

Global Look Press / Jens Büttner/ZB

Борьба Украины против «Северного потока — 2» — это борьба с ветряными мельницами. Пикин считает, что украинским властям не надо было бороться против российского проекта, а стоило подумать о том, как сохранить уровень дохода от транзита российского газа и получать газ по адекватной цене. И шанс реализовать эти задачи был, но украинские политики пошли по-другому сценарию. Теперь, по словам эксперта, они увидят лишь снижение доходов от транзита, увеличение стоимости газа и снижение надежности своей энерготранспортной системы, которую потом и вовсе придется демонтировать.

«Деньги от транзита шли на нужды бюджета, финансирование газотранспортной системы было по остаточному принципу, никто капремонтом не занимался никогда. Поэтому с учетом того, что денег будет приходить еще меньше, речь идет даже о частичном демонтаже. Единственное, эта газотранспортная система останется как внутренняя, плюс еще как доставка газа европейцам из хранилищ: есть такое направление бизнеса, когда летом газ покупают дешевле, а зимой продают дороже», — сказал он.

По словам Пикина, на реконструкцию газотранспортной системы Украины требуются миллиарды долларов, и никто не готов вкладываться в нее. В перспективе она продолжит деградировать и будет разбираться на металлолом.