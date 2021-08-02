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Умер член Союза кинематографистов России Геннадий Гуревич

  /   Обновлено: 02 августа 2021 17:41
Общество
Умер член Союза кинематографистов России Геннадий Гуревич
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 2 августа. Ушел из жизни продюсер Геннадий Гуревич. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России, членом которого он являлся.

Геннадию Павловичу был 81 год. Причина смерти не сообщается, дата и место прощания будут объявлены позднее.

Гуревич был членом правления Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России и работал над различными документальными, историческими, биографическими и художественными картинами, среди которых «Андреевский флаг», «Солдаты мира», «Таня» и многие другие.

Несколько месяцев назад в США скончался лауреат премии «Грэмми», продюсер и композитор Джим Стейнман. Он записывал хиты для таких исполнителей, как Селин Дион, Бонни Тайлер и Air Supply.

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смерть продюсер геннадий гуревич
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