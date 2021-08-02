«Крылатая пехота» отмечает 91-ю годовщину со дня образования ВДВ

Воздушно-десантные войска — элита российской армии. 2 августа ветераны и представители этого рода войск отмечают профессиональный праздник. О подвигах, традициях и принципах ВДВ — в репортаже ФАН.

Днем рождения ВДВ считают 2 августа 1930 года, когда 12 десантников выполняя тактическое задание под Воронежем, совершили прыжок с борта тяжелого бомбардировщика. Тогда никто и подумать не мог, что спустя годы ВДВ станет отдельным родом войск, да еще и со статусом оперативного резерва верховного главнокомандующего — президента России.

«В рядах, прославленных ВДВ, всегда служили люди особой закалки, сильные духом, несгибаемым характером и братской сплоченностью. Десантники грамотно и оперативно решали ответственные задачи в самых сложных, нештатных ситуациях, проявляли мужество, дерзость и отвагу, показывали пример беззаветной преданности Родине», — сказал президент России.

Боеспособность, боевые возможности и международный авторитет Воздушно-десантных войск России с каждым годом только растет. За все время существования ВДВ вписала множество славных ратных подвигов в воинскую летопись как Советского Союза, так и современной России.

«Выполнение интернационального долга в Афганистане, борьба с международным терроризмом на Северном Кавказе, проведение миротворческих операций: решить эти сложные задачи было бы невозможно без подвига десантников», — заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«ВДВ — это мужество высшего класса, храбрость первой категории, боевая готовность номер один» — так говорил выдающийся советский военачальник Василий Маргелов. Часто десантники расшифровывают аббревиатуру ВДВ как «Войска дяди Васи», именно его считают основателем современных Воздушно-десантных войск.

«Ни у кого из других видов и родов войск нет такого символа, такого знамени, я бы даже сказал иконы, как Василий Филиппович Маргелов. Он не был первым командующим, но он был фронтовым командующим, он был победителем и после войны создавал эти войска», — сказал Валерий Востротин, генерал-полковник, председатель «Союза десантников России».

Еще одни слова генерала Маргелова «Никто, кроме нас» стали главным девизом «крылатой пехоты».

«Никто, кроме нас» — это мы просто подняли до невозможности планку выполнения задач, поставленных министром обороны и Верховным главнокомандующим, а когда ставишь планку высоко, достигаешь более высоких результатов. Это чисто психологическое, самого себя поддержать. Никто, кроме нас. Выше нас никто не сделает, а мы считаем, что мы сможем», — продолжил генерал-полковник.

Герой России Валерий Востротин командовал знаменитой девятой парашютно-десантной ротой во время Афганской войны. Подвиг его солдат на высоте 3234 в январе 1988 навсегда вошел в историю, снят художественный фильм. Еще одна славная, но трагическая страница в истории ВДВ — бой на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни. Шестая рота 104-го полка Псковской воздушно-десантной дивизии приняла ожесточенный неравный бой с террористами. 90 молодых солдат и офицеров в течение суток сдерживали непрерывные атаки противника. В живых из них остались только шесть. Ветеран спецназа ВДВ Андрей Лобанов был свидетелем тех событий. Для него, как и для других десантников голубой берет — это гордость и честь.

Федеральное агентство новостей /

«Голубой берет — это прежде всего символ. <…> Победы. Во-первых, это, как у нас в песне поется: «Береты голубого цвета, потому что это самый мирный цвет, а мир нужно беречь». Ну опять же голубой берет, он все-таки дает некую и дисциплину в то, что нельзя, так сказать, опозорить этот символ никакими действиями», — поделился Андрей Лобанов, ветеран спецназа ВДВ.

Голубое полотно с зеленой полосой и золотым парашютистом — символ ВДВ. Флаг, занесенный в Книгу рекордов России как самый большой в истории — его площадь более тысячи квадратных метров. Полотно развернул парашютист в небе над полигоном Алабино. Здесь прошел грандиозный военно-спортивный праздник в честь 91-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск. Минобороны впервые представило новые и перспективные образцы техники подразделений ВДВ.

«Техника сейчас становится более новая, надежная, поэтому под технику подводятся и новые парашютные системы. Личный состав десантируется на управляемых парашютах, что позволяет применять их более четко, грамотно и точно. <…> Воздушно-десантные войска последние годы выполняют ряд несвойственных задач, и спектр их только расширяется. Мы готовы выполнять любые задачи, которые нам поставит Верховный главнокомандующий. Наверное, это нас и отличает от других родов войск», — сказал Владимир Селиверстов, врио командира 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской дивизии.

В ходе праздника представили и боевые возможности. Зритель мог вживую наблюдать ведение наступательного боя парашютно-десантной ротой, тактический эпизод передового подразделения спецназа ВДВ, нанесение ударов артиллерией и авиацией и многое другое.

Федеральное агентство новостей /

Холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» представил экспозицию из новых и уже зарекомендовавших себя разработок парашютных систем, предназначенных для десантирования бойцов ВДВ и спецподразделений Минобороны России.

«Здесь представлено более двадцати новых передовых образцов парашютно-десантной техники, это касается не только людской тематики, но это касается и грузовых систем, доставки грузов, в частности доставки грузов до 18 тонн, это и управляемые парашютные системы, грузовые опять же, это новинка для Российской Федерации. <…> Это системы, как малых весов доставки грузов до 250–500 килограммов, так и доставка грузов уже до трех-четырех тонн. То есть вот эта линейка как раз здесь представлена, и она будет отработана в ближайшее время и доведена до серийной поставки», — рассказал Алексей Козин, главный конструктор по парашютостроению холдинга «Технодинамика» (ГК «Ростех»).

Воздушно-десантные войска Российской Федерации — основа для создания войск быстрого реагирования, их главная задача — мгновенно отвечать на внезапные военные вызовы и угрозы.