Бастрыкин передал в центральный аппарат СК дело о драке участкового с пьяным водителем

Москва, 2 августа. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал проверить обоснованность возбуждения дела в отношении полицейского в Воронеже.

Участковый полиции применил физическую силу для задержания 45-летнего мужчины. Тот находился в салоне автомобиля и был пьян. Местные жители утверждают, что задержанный устроил ДТП.

Региональное СК возбудило в отношении полицейского дело о превышении должностных полномочий. Жители Воронежа вступились за него и собирают подписи в его защиту.

Бастрыкин поручил разобраться в ситуации и возбудить уголовное дело об оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти, а также ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил ГСУ ходатайствовать перед прокуратурой о передаче уголовного дела о смертельном ДТП с детьми на улице Авиаторов в Москве из органов полиции в СК, сообщал телеканал «360». Бастрыкин настоял на передаче дела в производство Главного следственного управления СК.