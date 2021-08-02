Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 августа 18:15
18:14
Африка
Нападение боевиков унесло жизни 15 солдат ВС Нигера
18:14
Политика
Пушилин объяснил, почему Украину ждет неминуемый раскол
18:12
Происшествия
В Финском заливе спасатели помогли экипажу яхты, которая запуталась в сетях
18:12
Экономика
Назван размер зарплат работников АвтоВАЗа и ГАЗа
18:11
ЦАР
Центр культуры приготовил для жителей ЦАР масштабный праздник на День независимости
18:10
Общество
ФАН узнал, как идет реставрация главной площади Симферополя и когда завершатся работы
18:08
ЦАР
Врачи напомнили жителям ЦАР об угрозе распространения гепатита
18:07
Происшествия
Опекуна из Тюмени будут судить за избиение и крупную кражу денег у подопечных
18:06
Политика
Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьера Армении
18:04
Экономика
Депутат Бессараб перечислила нюансы индексации пенсий работающих россиян
Все новости

Бастрыкин передал в центральный аппарат СК дело о драке участкового с пьяным водителем
Происшествия
Бастрыкин передал в центральный аппарат СК дело о драке участкового с пьяным водителем
Пресс-служба СК РФ

Москва, 2 августа. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал проверить обоснованность возбуждения дела в отношении полицейского в Воронеже.

Участковый полиции применил физическую силу для задержания 45-летнего мужчины. Тот находился в салоне автомобиля и был пьян. Местные жители утверждают, что задержанный устроил ДТП.

Региональное СК возбудило в отношении полицейского дело о превышении должностных полномочий. Жители Воронежа вступились за него и собирают подписи в его защиту.

Бастрыкин поручил разобраться в ситуации и возбудить уголовное дело об оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти, а также ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил ГСУ ходатайствовать перед прокуратурой о передаче уголовного дела о смертельном ДТП с детьми на улице Авиаторов в Москве из органов полиции в СК, сообщал телеканал «360». Бастрыкин настоял на передаче дела в производство Главного следственного управления СК.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Бастрыкин передал в центральный аппарат СК дело о драке участкового с пьяным водителем
бастрыкин уголовное дело участковый
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru