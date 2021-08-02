МЧС заявило о значительном снижении числа лесных пожаров в России

Москва, 2 августа. В ходе еженедельного селекторного совещания в МЧС России в том числе поднимался вопрос количества лесных пожаров, которые бушуют сегодня в нескольких регионах страны.

По уточненным данным, их число с каждым днем все сокращается. В частности, в Карелии количество очагов уменьшилось более чем в 4 раза. В Якутии спасатели за сутки ликвидировали сразу 15 природных пожаров. К тушению там привлекалась авиация, которая за неделю сбросила на очаги возгорания более 700 тонн воды.

Ведомство также организовало реагирование на почти 7 тысяч техногенных пожаров.

Ранее стало известно, что спасатели потушили все лесные пожары на территории Челябинской области.