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МЧС заявило о значительном снижении числа лесных пожаров в России
Происшествия
МЧС заявило о значительном снижении числа лесных пожаров в России
Пресс-служба Правительства Вологодской области

Москва, 2 августа. В ходе еженедельного селекторного совещания в МЧС России в том числе поднимался вопрос количества лесных пожаров, которые бушуют сегодня в нескольких регионах страны.

По уточненным данным, их число с каждым днем все сокращается. В частности, в Карелии количество очагов уменьшилось более чем в 4 раза. В Якутии спасатели за сутки ликвидировали сразу 15 природных пожаров. К тушению там привлекалась авиация, которая за неделю сбросила на очаги возгорания более 700 тонн воды.

Ведомство также организовало реагирование на почти 7 тысяч техногенных пожаров.

Ранее стало известно, что спасатели потушили все лесные пожары на территории Челябинской области.

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