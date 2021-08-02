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Ковитиди назвала главную причину обвинений США в адрес Китая в «создании» COVID-19
Политика
Ковитиди назвала главную причину обвинений США в адрес Китая в «создании» COVID-19
ПолитЭксперт  / 

Член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди отреагировала на появление в США доклада о происхождении коронавируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию COVID-19. В документе, распространенном сенаторами-республиканцами, утверждается, что вирус может иметь искусственное происхождение, а его источник — вирусологическая лаборатория в городе Ухань, столице китайской провинции Хубэй.

По мнению Ольги Ковитиди, цель появления доклада конгрессменов от Республиканской партии США — сугубо политическая, к реальной науке имеющая косвенное отношение.

«Доклад республиканцев, основанный на «открытых данных и косвенных свидетельствах», является подтверждением, что для США именно Китай остается основным международным конкурентом, — отметила Ковитиди в комментарии ФАН. — Кроме того, американские конгрессмены, увы, не оригинальны. Не имея широкой палитры для формулирования таких претензий к Китаю, которые могли бы получить международный резонанс, они используют тему пандемии, которая по-прежнему остается актуальной проблемой».

Ковитиди назвала главную причину обвинений США в адрес Китая в «создании» COVID-19
Пресс-служба Ольги Ковитиди  / 

По мнению сенатора Ковитиди, появление подобных обвинений — признак деградации американской политики из-за отсутствия оригинальных идей.

«В центрах американской политической мысли мало места для творчества, для инициативы и разработок новых тем, в том числе касающихся противоборства с Китаем», — подчеркнула она.

Ранее США наложили ряд санкций на Китай, в том числе на китайских ученых. Поводом для санкций стали обвинения Вашингтона в адрес Пекина, что пандемия началась на территории Китая.

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