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ВМС США вывели из состава флота первый корабль прибрежной зоны USS Independence
Армия
ВМС США вывели из состава флота первый корабль прибрежной зоны USS Independence
wikipedia.org  /  Altairisfar

Вашингтон, 2 августа. Американские ВМС списали первый корабль тримаранного типа LCS 2 Independence. Вслед за ним в ближайшее время отправятся еще несколько боевых единиц.

По имеющейся информации, корабль выведен из состава флота, несмотря на то, что эксплуатировался он всего в течение 11 лет. Отмечается, что вслед за USS Independence будут списаны корабли LCS 1 Freedom, LCS 3 Fort Worth и LCS 4 Coronado.

Известно, что ВМС США уже подготовили необходимые документы для отправки боевых единиц «в отставку». Дело в том, что все перечисленные выше корабли нуждаются в ремонте, а их списание выйдет гораздо дешевле.

Отмечается, что в следующем году на консервацию будут также отправлены два корабля типа Freedom — LCS 7 Detroit и LCS 9 Little Rock, которые были переданы американскому флоту четыре года назад.

Ранее сообщалось, что командование ВМС США обвинило моряка в поджоге десантного корабля Bonhomme Richard в июле 2020 года. Известно, что его восстановление после пожара обошлось бы в миллиарды долларов, поэтому его решили списать, передает RT.

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