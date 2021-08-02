Студенты ЦАР поучаствовали в конференции по борьбе с дезинформацией СМИ

Банги, 2 августа. Ассоциация проверки фактов (AFC) провела центральноафриканским студентам курс по выявлению дезинформирующих материалов. В конференции приняли участие более ста молодых специалистов.

Мероприятие направлено на повышение уровня осведомленности среди молодежи ЦАР, так как именно они являются основным пластом распространения информации. Ассоциация посчитала важной задачей научить студентов отличать ложные данные от истины.

С этой целью команда AFC рассказала молодым людям о специализированном софте, позволяющем, например, выявлять поддельные изображения, которые используют ангажированные СМИ для создания вбросов. Ассоциация призвала учеников тщательно проверять информацию, прежде чем распространять ее.

«Наша организация призвана бороться с фейковыми новостями, чтобы сохранить демократию и мир в Центральноафриканской Республике. Для этого важно объяснить людям последствия, к которым могут привести поддельные факты», — заявил главный редактор AFC Ездра Михаил Ндамойен.

#Centrafrique : Des étudiants sensibilisés sur la lutte contre la désinformation. C’est autour de la 2eme édition du café média le mercredi 28 juillet 2021 que l’Association des Fact-Checkers a sensibilisé les étudiants https://t.co/8knR4MGw6j @internewsrca @Internews @UN_CAR — Fridolin Ngoulou (@fridolinngoulou) July 30, 2021

База обучения состоит из четырех уроков, касающихся всех сфер информационного поля. В результате студенты узнали, чем грозит распространение ложных слухов, как проверить данные на подлинность и где искать достоверные источники новостей.

«Мы планируем расширять осведомленность внутри страны, чтобы предотвратить возможные конфликты на почве дезинформации», — поделился Ндамойен.

Однако несмотря на массовое распространение антиправительственных фейков, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера не стал ограничивать свободу слова в стране. Центральноафриканские СМИ выразили ему за это благодарность. Журналисты считают, что это решение говорит о том, что Туадера является честным и открытым лидером республики.