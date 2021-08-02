Ураганный ветер с ливнем в Беслане валит деревья

Владикавказ, 2 августа. Непогода бушует в республике Северная Осетия — Алания.

Территорию накрыли ливневые дожди, сильнейшие порывы ветра валят деревья. Об этом корреспонденту ФАН рассказали очевидцы, которых застал шторм.

Последствия разгула стихии прямо сейчас наблюдают в Беслане, где вдоль трасс повалены деревья. Движение автотранспорта затруднено.

Похожая ситуация наблюдалась в Ростове-на-Дону. В конце июля на город обрушились сильные дожди, в результате чего пострадал общественный транспорт: вода затопила местные автобусы.