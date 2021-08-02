Стали известны результаты томографии легкоатлетки Клишиной после травмы на ОИ

Токио, 2 августа. Легкоатлетка от Олимпийского комитета России из-за травмы покинула Олимпиаду в инвалидной коляске. Стали известны результаты обследования спортсменки на МРТ.

Магнитно-резонансная томография выявила у легкоатлетки Дарьи Клишиной, покинувшей соревнования в инвалидном кресле, разрыв мышцы задней поверхности бедра и сильное растяжение с большой гематомой у колена.

Как рассказала журналистам сама спортсменка, операция ей не потребуется, однако придется соблюдать полный покой и не травмировать ногу ближайшие две недели.

«Когда боль уйдет и я начну нормально ходить, нужно начинать делать электростимуляцию, разрабатывающие упражнения задней поверхности бедра на силу, поэтому надо подождать, чтобы ушла гематома, а потом начинать работать», — ссылается на слова прыгуньи Telegram-канал RT.

Пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко 1 августа заявила о полученной спортсменкой Клишиной травме, сообщает «Вечерняя Москва». После вывоза девушки со стадиона ее направили в клинику олимпийской деревни.

Спортсменка не смогла пройти в финал летних Олимпийских игр в Токио из-за двух заступов, сделанных при выполнении прыжка и серьезной травмы, которую получила во время попытки совершить элемент, передает сайт 360tv.ru. Несмотря на неудачу 30-летней спортсменки, в ее копилке уже имеется серебро чемпионата мира 2017 года. Личным рекордом атлетки является прыжок на семь метров и пять сантиметров.