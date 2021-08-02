Кудрин оценил возможности российского экспорта

Москва, 2 августа. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал о возможностях экспорта в России.

По словам экономиста, продажа товаров является для страны «бесконечной Вселенной». Председатель Счетной палаты сделал заявление в беседе с РБК.

«Если мы становимся более конкурентоспособными, прорываемся на внешний рынок, то этот спрос становится бесконечен», — пояснил Алексей Кудрин.

Ранее стало известно о наращивании экспорта российской электроэнергии в Финляндию. Москва и Хельсинки подписали документы о дополнительном соглашении.